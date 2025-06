Victor Diallo, première arrivée de cette intersaison à Hyères-Toulon

Après une saison en NM1, Victor Diallo (2,01 m, 24 ans) va retrouver la Pro B, du côté de Hyères-Toulon (HTV). Après les prolongations de plusieurs de ses cadres de la saison dernière, le club varois a annoncé la signature de l’intérieur pour la saison 2025-2026.

Retour en Pro B pour Victor Diallo

Passé par le Pôle France et l’ASVEL, Victor Diallo a été lancé dans le monde professionnel à Lyon SO, en 2021, alors en NM1. Il signe ensuite à La Rochelle où il découvre la Pro B pendant deux saisons, avant de n’être cependant pas conservé lors de la montée dans l’élite à l’été 2024. Le poste 4 a ainsi dû descendre d’un étage lors du dernier exercice, à Boulogne-sur-Mer, où il affichait des moyennes de 10,8 points (43.7% aux tirs, 33.3% derrière l’arc) et 5 rebonds en 39 matchs (27 minutes de moyenne).

Après une grosse saison en Nationale 1, l’ancien international U16-U17 a prouvé qu’il avait définitivement le niveau pour évoluer davantage au deuxième échelon du basket français. Au HTV, il rejoint une équipe qui s’est maintenue de peu et cherchera à se restructurer avec de nouvelles têtes autour de ses cadres, comme Moses Greenwood (2,01 m, 28 ans) et Florian Pouaveyoun (2,03 m, 26 ans), et de son entraîneur, Stéphane Dumas.