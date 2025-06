Noa Essengue et Ulm condamnés a disputer un match couperet pour accéder aux Finales de BBL

On croyait la série entre le Ratiopharm Ulm et Wurzburg Baskets pliée. Lors du match 3, Noa Essengue et ses coéquipiers s’étaient imposés (99-86), s’offrant ainsi une première balle de match. Mardi 10 juin, sur le parquet de Wurzburg, la tête de série 2 des playoffs s’est faite surprendre (78-77) au terme d’un match haletant, clôturé par un buzzer-beater de Davion Mintz. C’est donc ce jeudi 12 juin, sur un match 5 décisif, que la série va se conclure.

Un match serré jusqu’au buzzer

A l’approche de ce match 4, Ulm se déplaçait chez un adversaire qui disputait déjà sa neuvième rencontre de playoffs. De l’entre-deux à la mi-temps (44-41, 20′), les deux équipes ne se sont pas lâchés et l’écart n’a jamais dépassé les 8 points, même si Wurzburg a fait la course en tête depuis la moitié du premier quart-temps.

Au retour des vestiaires, les locaux ont atteint la barre des 10 points d’avance (52-42, 22′). Poussés par un excellent Karim Jallow (20 points et 12 rebonds), Ulm refait son retard et même égalisé au buzzer du troisième quart-temps (63-63, 30′). La quatrième période a été tout aussi serrée.

A ce moment, Ulm menait d’un point (76-77, 39′) et c’est le jeune Ben Saraf, pourtant maladroit (4 points à 2/10 aux tirs), qui a eu l’occasion de tuer le match. L’Israélien s’est élancé mais s’est empalé dans la défense adveerse, contré par l’ailier Zac Seljaas (joueur dont le profil est apprécié par Paris), et la contre-attaque s’en est suivi. C’est le moment qu’a choisi Davion Mintz (10 points, 4 rebonds et 5 passes) pour inscrire un dagger mi-distance à 8 secondes de la fin. La dernière attaque a échoué, Jallow, pourtant irréprochable, ayant perdu la balle. Wurzburg s’accorde un deuxième match 5 dans ces playoffs (78-77). Le duo Zac Seljaas – Hannes Steinbach aura été essentiel dans la victoire des visiteurs.

𝗘𝘂𝗲𝗿 𝗠𝗩𝗣: Noa Essengue 🧡

Per WhatsApp gevotet – auf dem Court überzeugt. 📺 Alle Spiele der @easycreditbbl live und auf Abruf bei @dynbasketball#uuulmer #weareone | 📸Harry Langer pic.twitter.com/Jf0Eu7BaWd — ratiopharm ulm (@ratiopharmulm) June 10, 2025

Noa Essengue toujours productif malgré la défaite

Deuxième meilleur marqueur de son équipe, Noa Essengue aura aussi été très bon. Le Français termine la rencontre avec 13 points à 100% aux tirs (mais 3/7 aux lancers…) et 4 rebonds et continue de faire grimper sa cote malgré la défaite des siens.

Pour rappel, l’Orléanais est projeté en fin de top 10 de la Draft 2025, en constante progression depuis le début de saison. En revanche, celui qui devrait être le français drafté le plus haut pourrait ne pas assister à sa draft. Si Ulm rejoint le Bayern Munich, déjà qualifié, l’ailier ferait face à un problème de calendrier, la Draft tombant en même temps que les Finales.