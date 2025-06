Noa Essengue brille encore avec Ulm et s’approche des Finales de BBL

Noa Essengue (2,05 m, 18 ans) continue de faire forte impression dans les playoffs de BBL 2025. Ce dimanche, le jeune intérieur français a été l’un des grands artisans du succès d’Ulm contre Würzburg (99-86) lors du match 3 des demi-finales. Grâce à cette victoire, les champions 2023 ne sont plus qu’à une marche des Finales.

Ce match 3 a confirmé ce que les scouts NBA perçoivent depuis plusieurs mois : Noa Essengue est un talent à part. En seulement 21 minutes de jeu, le Français a cumulé 17 points (5/9 aux tirs), 9 rebonds, 1 passe et 1 contre, tout en affichant une grande efficacité aux tirs (2/3 à 3-points, 5/7 aux lancers francs). S’il a passé de longs moments sur un vélo d’exercice au bord du terrain, possiblement touché physiquement, cela ne l’a pas empêché de peser des deux côtés du terrain.

C’est notamment lors du 2e quart-temps qu’il s’est montré décisif : alors que Würzburg menait 27-26, Essengue a haussé le ton défensivement et offensivement, contribuant à un 14-0 qui a complètement renversé le match (40-27). Ce run a permis à Ulm de prendre le contrôle avant la pause (48-37).

