Espoir de Blois, Pavel Bronner-Szulc va lancer sa carrière à Besançon

Meneur de poche efficace du centre de formation de l’ADA Blois, Pavel Bronner-Szulc (1,82 m, 20 ans) va découvrir le monde professionnel la saison prochaine. Aperçu à quelques reprises avec les professionnels de l’ADA (8 apparitions), le jeune meneur de jeu débutera la rentrée en NM1 à Besançon.

Arrivé à Blois en 2022, Pavel Bronner-Szulc évoluera à la rentrée prochaine à Besançon (NM1) 🙌 Pavel, merci pour ces 3 belles années à nos côtés et nous te souhaitons le meilleur pour la suite de ta carrière ! 🏀💚 📸 @LapeyronieV #CentreDeFormation #ADABlois pic.twitter.com/W28LiAsMoc — 🐝 ADA Blois Basket 41 🐝 (@ADABloisBasket) June 10, 2025

Trois saisons en Espoirs à Blois

Aperçu au total pendant 9 matchs de Pro B entre 2023 et 2025 (12 au total avec Blois), Pavel Bronner-Szulc était un élément essentiel du centre de formation blésois. Arrivé à l’ADA en 2022 après un an chez les Espoirs de Strasbourg, le meneur aura passé trois saisons dans le Loir-et-Cher avant de prendre la direction de Besançon pour y lancer sa carrière. La saison passée, chez les Espoirs Pro B, il tournait à 14,6 points (42,9% aux tirs dont 32.7%) et 7,6 passes décisives en 26 minutes de jeu en moyenne. L’année précédente, dans le championnat U21 ELITE, il valait déjà plus de 9 points et 4 passes décisives de moyenne.

PROFIL JOUEUR Pavel BRONNER-SZULC Poste(s): Meneur Taille: 172 cm Âge: 20 ans (08/08/2004) Nationalités: Stats 2024-2025 / Espoirs Pro B PTS 14,6 #25 REB 3,3 #117 PD 7,6 #2

Meneur de jeu porté sur la distribution, Pavel Bronner-Szulc aura toute la place pour se développer en NM1. Il est la seconde recrue du BesAC, après le jeune pivot Yannick Nkombou (2,07 m, 22 ans).