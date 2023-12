Joseph Bissang victime de racisme en Grèce : un fan de l’Olympiakos radié à vie

EuroLeague - Alors qu'il officiait sur la rencontre Olympiakos - Valence, Joseph Bissang a été traité de singe par un supporter grec. L'individu a déjà été radié à vie par le club du Pirée.

Attendu au Portel dimanche, où il doit arbitrer le match contre Nancy, Joseph Bissang a vécu un vendredi éprouvant au Pirée. À 26 secondes du buzzer final, l’officiel français a fait stopper la rencontre entre l’Olympiakos et Valence (56-63) pour faire expulser un supporter, assis en bord de terrain, qui l’aurait traité de « singe », selon les propos rapportés auprès de la table de marque et notifiés dans la feuille de match.

Le club grec a immédiatement réagi en apportant son soutien à Joseph Bissang et en excluant à vie cet individu des travées de son enceinte. « L’Olympiakos toujours été contre toute forme et tout acte de racisme. C’est pour cette raison que nous condamnons sans équivoque l’attaque verbale d’aujourd’hui d’un « fan » de notre équipe contre l’un des arbitres du match. Enfin, nous vous annonçons que son abonnement est immédiatement supprimé et que son entrée au Stade de la Paix et de l’Amitié est interdite à jamais. »