Julien Mahé pointe le manque d’intensité après la défaite de la Belgique contre la Hongrie

Julien Mahé, sélectionneur des Belgian Lions, a regretté le manque d’intensité de son équipe après la défaite à domicile contre la Hongrie (85-87), un revers qui complique sérieusement la route de la Belgique vers la Coupe du Monde 2027.

L’espoir était permis, mais la soirée de Mons a tourné court pour les Belgian Lions. Opposés à la Hongrie dans un match déjà crucial, les Belges ont manqué leur rendez-vous et s’inclinent 87 à 85, quelques jours après leur défaite face à la France. Avec seulement 2 points au classement et une dernière place dans le groupe G, la Belgique n’a désormais plus le droit à l’erreur.

Un début de match manqué qui coûte cher

La Belgique a payé très cher ses premières minutes de jeu, comme l’a reconnu Julien Mahé en conférence de presse, dans les colonnes de rtbf.be. « Par rapport au match en France, il y a clairement eu un manque d’intensité de notre part en début de match », a-t-il regretté. « La Hongrie a fait ce qu’elle voulait et nous étions en retard partout. »

Pourtant, malgré ce départ manqué, les Belgian Lions ont su réagir. « Je suis fier de la manière avec laquelle nous sommes revenus dans le match en montrant de l’intensité et de la fierté. Les joueurs se sont battus pendant 40 minutes », a souligné le sélectionneur, tout en admettant que « c’est une défaite difficile à avaler ».

Une équipe frappée par les blessures

La préparation perturbée n’a pas aidé la Belgique. Mahé a rappelé les difficultés rencontrées dans la semaine : « Nous avions travaillé de lundi à vendredi avec deux postes 4 que nous avons perdu sur blessure. Nous avons dû jeter à la poubelle tout ce que nous avions préparé. »

Sans se chercher d’excuses, le coach de Nanterre insiste néanmoins sur l’état d’esprit affiché : « Je ressens énormément de fierté car nous sommes restés soudés et avons affiché un état d’esprit exceptionnel. »

Rien n’est perdu avant la double confrontation contre la Finlande

Malgré ce mauvais départ, Mahé veut retenir le positif : « C’est un mauvais départ mais rien n’est fini. Nous avons joué cinq bons quart-temps sur huit et je suis content de ce que nous avons déjà montré en si peu de temps. »

La suite s’annonce décisive : la Belgique affrontera la Finlande deux fois lors de la prochaine fenêtre, le 27 février 2026 à domicile puis le 1er mars à l’extérieur. Seuls les trois premiers du groupe G accéderont au second tour des qualifications pour la Coupe du Monde 2027 au Qatar.

La pression monte déjà.