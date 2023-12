Kevin Punter et Wade Baldwin candidats pour jouer avec la Bosnie-Herzégovine

Bosnie-Herzégovine - Kevin Punter ou Wade Baldwin sont les deux principaux candidats pour obtenir un passeport bosnien et ainsi jouer pour la Bosnie-Herzégovine.

Petit pays de moins de 3,3 millions d’habitants, la Bosnie-Herzégovine a l’habitude d’aligner un joueur naturalisé en équipe nationale.

Ces dernières années, ce rôle a notamment été tenu par le champion de France 2017 John Roberson. Selon sportsport.ba, deux joueurs d’un standing encore plus élevés pourraient lui succéder. L’arrière du Partizan Belgrade Kevin Punter (1,93 m, 30 ans) et le meneur du Maccabi Tel-Aviv Wade Baldwin IV (1,93 m, 27 ans) sont les deux principaux candidats. Pour eux, l’enjeu est simple : obtenir un passeport qui leur permettra d’être considérés comme bosman sur le circuit européen, et pourquoi pas récupérer un petit cachet au passage pour disputer une ou plusieurs compétitions internationales.

Luka Garza et Tarik Biberovic également attendus

Avec une raquette composée par Miralem Halilovic et surtout Jusuf Nurkic, disposant d’un ailier de très haut-niveau (Dzanan Musa), la Bosnie-Herzégovine aura donc à sa disposition un arrière de grand talent. A ce quatuor devraient s’ajouter Luka Garza (2,08 m, 24 ans) et Tarik Biberovic (2,01 m, 22 ans). Le premier a été une star NCAA à Iowa entre 2017 et 2021 avant de devenir une rotation en NBA (quatre entrées chez les Wolves cette saison). Le deuxième est né et a grandi en Bosnie-Herzégovine avant de partir à l’adolescence pour Istanbul afin de rejoindre le Fenerbahçe Istanbul. Disposant de la nationalité turque, il a toutefois choisi de représenter la Bosnie-Herzégovine au niveau international.

Une sélection de Bosnie-Herzégovine qui affrontera Chypre, la Croatie mais aussi la France dans le cadre des qualifications à l’EuroBasket 2025. Le calendrier le permettant, les joueurs EuroLeague pourront déjà être présents lors de la fenêtre internationale de février.