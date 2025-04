La JL Bourg à une victoire du titre en Espoirs ÉLITE

La JL Bourg n’est plus très loin de décrocher le titre de champion de France Espoirs ÉLITE après une nouvelle victoire contre Paris (89-72) ce samedi 12 avril. Face au Paris Basketball, l’intérieur Wilson Jacques a survolé la rencontre avec 27 points à 11/15 aux tirs et 14 rebonds dont 10 offensifs ! La Jeu a survolé les débats dans la peinture (23 rebonds offensifs), avec également Leeroy Nijean (18 points et 10 rebonds) tandis qu’Anatole Humeau a parfaitement drivé le jeu de son équipe (5 points, 8 rebonds, 7 passes décisives, 3 interceptions et 2 ballons perdus.

Les joueurs de Nicolas Croisy disposent de 5 victoires d’avance sur leur dauphin, l’AS Monaco, à cinq journées de la fin de la saison. Ainsi, une victoire chez le rival lyonnais, l’ASVEL, le samedi 19 avril, assurerait le trophée aux Burgiens. En 25 matchs cette saison, la JL Bourg n’a laissé échappé que deux rencontres (Élan Chalon et Cholet).

Cette 25e journée du championnat Espoirs ÉLITE a également été marquée par d’énormes performances individuelles lors du match entre Strasbourg et Dijon : Maxence Lemoine (1,88 m, 17 ans) et Bastien Rieber (1,88 m, 20 ans). L’arrière de la SIG Strasbourg s’est offert la deuxième meilleure performance offensive all-time du championnat Espoirs, depuis que Proballers répertorie les statistiques, soit en 2008/09. Tandis que le meneur dijonnais a amélioré le record de passes décisives de la saison (16), qui lui appartenait déjà avec Yohann Sissoko (15).