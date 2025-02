Le nouveau « Basket le Mag » est sorti, avec Isaïa Cordinier en couverture

Le sommaire

“Le basket, c’est ma vie” : ces mots sont ceux d’Isaïa Cordinier. Sensation des Bleus aux JO, où il fut une révélation pour le grand public et où il a impressionné jusqu’à Kevin Durant, le Français confirme sa dimension à Bologne. Son jeu, son énergie, la NBA, et bien sûr les JO : grande interview !

Wemby à Paris : dans toute son histoire, c’était la plus grande semaine de la NBA en dehors des États-Unis, et ça s’est passé en France. À la maison pour Victor Wembanyama. La NBA et Wemby, unis pour séduire la planète entière, lancés à la conquête du monde. Rien que ça ! Et aussi : comment Picsou Magazine a décroché une interview de Victor Wembanyama ?

Jean-Pierre Hunckler : le grand entretien. Le nouveau président de la fédération nous a reçus pendant deux heures dans son bureau. Le temps de dresser les grandes lignes de son projet et de répondre aux sujets chauds : visibilité, arrivée potentielle de la NBA en Europe, nombre de licenciés…

Dossier spécial formation : pourquoi et comment la France est-elle devenue une référence mondiale ? Le Young Star Game a servi de formidable exposition pour les talents français et leur formation.

Avec aussi des zooms sur la Saint-Charles Basket, pépinière de talents qui a vu passer Evan Fournier, et trois actuels joueurs NBA (Tidjane Salaün, Pacôme Dadiet et Armel Traoré) ; ainsi qu’un portrait du tout jeune meneur Aaron Towo-Nansi (15 ans, Cholet).

Gravelines-Dunkerque : plus d’un an après l’incendie, où en est le BCM ? Interview du directeur exécutif Hervé Beddeleem.

Les salaires en Betclic Elite : qui sont les joueurs les mieux payés ? Et comment le site BasketEurope.com travaille pour réaliser son enquête ?

Valériane Ayayi : “Je voulais être médecin, pas joueuse de basket”. Devenue capitaine des Bleues, elle retrace son évolution.

Sergio Llull : portrait de l’Espagnol, numéro 1 au nombre de matchs joués sous le maillot du Real Madrid, et depuis peu également numéro 1 de la catégorie en Euroleague.

La chronique EuroLeague France : NBA, ne touche pas à mon basket !

Rétro : Jacky Chazalon, la danseuse étoile en baskets. À l’occasion de la sortie du documentaire “Les Demoiselles de Clermont” (signé Nicolas de Virieu), et alors qu’elle s’apprête à fêter son 80e anniversaire, retour sur le parcours de cette joueuse en avance sur son temps.

Découverte : Temo Matiu, le meneur devenu troisième ligne.