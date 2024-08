Quand Kevin Durant encense Isaïa… « je ne sais pas comment on prononce son nom de famille ?! »

Isaia Cordinier a le sens du timing. En deux petits matchs, l’enfant des Sharks d’Antibes s’est révélé au monde : 20 points à 6/10, 3 rebonds et 3 interceptions face au Canada, puis 16 points à 6/13, 7 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions contre l’Allemagne en demi-finale. Ainsi, lorsqu’elles ont été interrogé sur la France, c’est le nom de l’ailier de la Virtus Bologne que les stars américaines ont cité en premier. « Cordinier joue extrêmement bien », clamait ainsi Embiid jeudi soir.

Enfin, le nom… Kevin Durant a justement eu du mal à le mémoriser, l’entendant certainement pour la première fois. Alors quand il s’est retrouvé à évoquer le natif de Créteil avant tous les autres joueurs, KD s’est retrouvé bien embêté… « Il y a Isaïa… je ne sais pas comment on prononce son nom de famille ?! Cordnier (sic, après avoir été aidé par un journaliste). Il a été lancé et joue un basket incroyable. »

Isaïa Cordinier, ou comment se révéler au monde en deux matchs. Kevin Durant : « La France joue avec beaucoup de confiance, ils ont changé leur line-up. Il y a Isaïa… je ne sais pas comment on prononce son nom de famille ?! Qui a été lancé et joue un basket incroyable ! » pic.twitter.com/ZkZ0dHbr93 — Alexandre Lacoste (@Alex__Lacoste) August 8, 2024

Méconnaissable face à la Serbie en demi-finale avec seulement 9 points, Kevin Durant est l’unique raison de l’absence de titre olympique au palmarès du basket français, pour l’instant. En 2021, le double champion NBA avait écœuré les Bleus en finale à Saitama avec 29 points. Alors avec le souvenir japonais en tête, et cette victoire accrochée (87-82), l’ailier des Suns sait à quoi s’attendre face aux Bleus. « Ce sera un combat de rue ! Je suis excité par cette finale, on s’est bien fait bouger en demi-finale mais nous sommes prêts pour le défi. L’équipe de France joue avec beaucoup de confiance, a changé ses rotations. On sait tous ce que des gars comme Fournier ou Wemby sont capables de faire. Yabusele joue très bien. En plus, ils auront leur public avec eux : je pense que ce sera l’ambiance la plus hostile que je connaîtrai en FIBA. »

LeBron James :

« La France, une équipe super compétitive » « Nous sommes à une marche de notre objectif ! Il faut se tourner vers la France maintenant. C’est une équipe super compétitive, qui joue ensemble depuis longtemps, même si c’est la première compétition internationale de Wemby. Ils seront à la maison. Nous sommes impatients de les défier ! »

