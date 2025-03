Léna Monasse quitte Tarbes : direction la Ligue 2, pour s’émanciper ?

Chassé-croisé à Tarbes ! Alors que Magali Mendy est arrivée jeudi, et a contribué à la victoire contre Villeneuve-d’Ascq ce dimanche, Léna Monasse (1,74 m, 20 ans) a elle quitté le TGB cette semaine.

En manque de temps de jeu (5 minutes de moyenne en championnat), surtout depuis la fin de l’EuroCup qui lui permettait d’être responsabilisée (4,6 points à 24% et 1,9 rebond en 16 minutes), la jeune arrière s’est émancipée de son club formateur.

Attendue à La Tronche Meylan

« Nous sommes fiers du parcours de Léna au sein du Tarbes Gespe Bigorre », communique le TGB. « Pur produit tarbais, elle a su s’imposer par son travail, son engagement et sa détermination. Bien que son temps de jeu cette saison ait été plus limité, son esprit d’équipe et son professionnalisme ont toujours fait d’elle une joueuse exemplaire. »

Léna Monasse va descendre d’un échelon pour mieux se développer. Selon La Nouvelle République des Pyrénées, elle va prêter main forte à La Tronche Meylan, cinquième de Ligue 2, qui voit son effectif être touché par une avalanche de blessures en ce moment. L’occasion de faire décoller, pour de bon, sa carrière, loin du cocon tarbais.