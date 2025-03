Tarbes rapatrie Magali Mendy, pour deux ans et demi

Alors que le TGB est actuellement décimé par les blessures, avec les absences de Nancy Fora et Jess-Mine Zodia, sans même parler du futur départ de Camille Droguet pour Basket Landes, le club pyrénéen a décidé d’assurer ses arrières.

Toujours fanny en 2025, avec sept défaites en sept rencontres, Tarbes a validé la signature de Magali Mendy (1,78 m, 35 ans), avec effet immédiat, et jusqu’en 2027.

Sans club cette saison

La native de Choisy-sur-Roi n’a plus joué en France depuis décembre 2021. Alors pigiste aux Flammes Carolo, elle s’était de nouveau exilée vers Gérone, où elle a évolué pendant deux ans et demi. Pour son troisième passage en Catalogne, elle a échoué aux portes de la finale de l’EuroCup l’an dernier.

Joueuse importante de la rotation du club espagnol (6,3 points, 3,2 rebonds et 1,7 passe décisive en 22 minutes), l’éphémère internationale française (deux sélections en 2019) n’avait pas encore de club cette saison. Capable d’assurer une sortie à 20 points et 7 passes décisives en quart de finale retour de l’EuroCup, de tourner à 14 points de moyenne en LFB (avec Villeneuve-d’Ascq en 2018/19), la MVP 2017 de Ligue 2 participera à la mission playoffs du TGB, dont la huitième place ne tient désormais plus qu’à un fil.