Magali Mendy XXL à Istanbul, Lisa Berkani verra également les demi-finales de l’EuroCup

Pedant que Lattes-Montpellier était éliminé par le Besiktas Istanbul, les autres quarts de finale de l’EuroCup mettaient également aux prises cinq Françaises dans deux duels directs. Finaliste malheureux l’an dernier face à l’ASVEL, le Galatasaray Istanbul ne prendra pas sa revanche. L’équipe de Bria Hartley (7 points, 3 passes décisives et 6 passes décisives) a été sortie par Gérone, et une Magali Mendy héroïque. L’éphémère internationale française (2 sélections en 2019), MVP de LF2 en 2017, a signé le match de sa saison avec 20 points à 5/9, 3 rebonds et 7 passes décisives. En demi-finale, aux côtés de Faustine Parra (inutilisée sur l’intégralité de la série), elle affrontera le Besiktas, tombeur successif de Bourges et du BLMA.

L’autre affiche opposera Londres à Venise. Finaliste en 2021 et 2022, le Reyer a sorti le TTT Riga de Margaux Claveau (4 points à 2/9, 5 rebonds et 3 passes décisives). Une qualification marquée de la patte de Lisa Berkani : après ses 16 unités de l’aller, la meneuse clermontoise a récidivé avec 12 points à 4/9, 4 rebonds et 2 passes décisives.