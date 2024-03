Pas de triplé français en EuroCup : Lattes-Montpellier éliminé

Ce n’est pas cette année que les clubs français réduiront l’écart avec leurs homologues russes au palmarès de l’EuroCup féminine. Alors que la LFB restait sur deux trophées d’affilée avec Bourges et l’ASVEL, qui avaient porté à cinq son total, le championnat de France n’avait plus qu’un seul représentant pour espérer signer le premier triplé national depuis les… Russes (vainqueurs à sept reprises) entre 2012 et 2014.

Sauf que Lattes-Montpellier n’a jamais eu la moindre chance face au Besiktas Istanbul en quart de finale (131-148). Déjà tombeur de Bourges au tour précédent, le club turc a facilement éliminé le BLMA, tuant tout suspense, avec un écart conséquent dès le premier quart-temps (10-22, 7e minute). 12 points de retard qui venaient se rajouter aux 17 unités de débours de la manche aller (70-87), de quoi rapidement rapprocher ce match retour d’une mission impossible, malgré les retours de Kyara Linskens et Alisia Jenkins. Finalement vaincue 72-75, après un courageux retour inachevé, l’équipe héraultaise (privée de Marième Badiane, transférée au Fenerbahçe, juste avant le début de la série) quitte la scène continentale à l’aube du dernier carré.