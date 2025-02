Léo Westermann dépasse pour la première fois la barre des 20 points en Espagne

Il n’est pas coutumier des gros matchs au scoring, et pourtant Léo Westermann (1,98 m, 32 ans) a fait exception ce samedi 1er février. Avec son club de Fuenlabrada, actuel dauphin de San Pablo Burgos en deuxième division, l’ex-international français s’est incliné d’un petit point sur le parquet de Palencia (89-88), concurrent aux playoffs. Mais son meneur titulaire s’est illustré sur le plan individuel en marquant 20 points à 5/11 aux tirs (dont 4/6 à 3-points), 2 rebonds et 3 passes décisives. Il n’a pas fini meilleur marqueur du match ni même de son équipe, mais cette performance fait date pour Westermann. Ce n’est que la… septième fois de sa carrière qu’il franchit cette barre symbolique des 20 points. Et la première de la saison.

Celui qui a commencé sa carrière professionnelle en 2010 avec l’ASVEL a rejoint cet été un club de deuxième division pour la première fois de sa carrière. Celui qui a un poste de général sur le parquet y prépare sa reconversion en tant que coach, comme il l’avait expliqué dans une interview il y a quelques mois. Il n’empêche qu’il lui en reste encore sous la pédale.