Motivé par ses anciens mentors, Léo Westermann est « prêt à faire la transition » vers une carrière de coach

Léo Westermann (1,98 m, 32 ans) n’a pas encore terminé sa carrière de joueur, mais sa signature dans une équipe de deuxième division (Fuenlabrada en Espagne) pour la première fois de sa carrière montre qu’il en est sur le chemin. Celui qui a commencé sa carrière professionnelle en 2010 avec l’ASVEL commence en tout cas déjà à penser à sa reconversion. C’est en tout cas ce qu’il a expliqué dans une interview avec MozzartSport :

« Sarunas Jasikevicius et Sasa Obradovic m’ont tous les deux dit que je devrais devenir un entraîneur. C’est quelque chose qui trotte dans mon esprit depuis un moment, mais leurs mots m’ont donné assez de confiance pour sérieusement considérer l’option. J’ai pris des notes et fait attention aux détails des entraînements pendant toute ma carrière. Mais là je commence à me préparer mentalement et à étudier le jeu d’une différente manière. J’ai eu des professeurs incroyables pendant toute ma carrière, et je veux transmettre tout ce que j’ai appris… Je suis prêt à faire cette transition. Je serai entraîneur, sans aucun dilemme, je vais dans cette direction. »

En attendant que cela se concrétise, Westermann a une saison à jouer en Primera FEB. Son équipe de Fuenlabrada est en quatrième position du classement. En trois matchs de championnat, ses statistiques sont de 7,0 points à 44% aux tirs (dont 50% à 3-points), 1,7 rebonds et 4,3 passes décisives en 19 minutes de moyenne. Des chiffres dans ses standards, sauf qu’il joue à une division inférieure. L’indice que la reconversion vers sa nouvelle carrière se rapproche.

Meneur particulièrement expérimenté, reconnu pour sa science du jeu et ses analyses, l’ex-international français a les qualités pour devenir coach. Et maintenant, la volonté. L’avenir nous en dira plus. Il suivrait alors les traces de son père Marc Westermann.