Les Hornets de Salaün l’emportent chez les Lakers du duo James – Doncic

Après le All-Star break, la saison régulière NBA a repris plus tôt que prévu avec le match reprogrammé du 9 janvier (en raison des incendies) entre les Los Angeles Lakers et les Charlotte Hornets. Bien dans leur rencontre, les locaux se sont fait surprendre à partir de la fin du troisième quart-temps pour s’incliner 100 à 97.

LeBron James (10/22 aux tirs) et surtout Luka Doncic (5/18, dont 1/9 à 3-points) ont manqué d’adresse pour aller chercher une 33e victoire. Si Miles Bridges a marqué 29 points, c’est LaMelo Ball (27 points) qui a donné la victoire aux siens au Staple Center, lui qui est parallèlement touché par un drame familial (son père a été amputé du pied droit).

LAMELO BALL CLUTCH pic.twitter.com/q6scJ3DsrS — Hoop Central (@TheHoopCentral) February 20, 2025

Moussa Diabaté en DNP

Du côté des Français, seul Tidjane Salaün a joué (3 points à 1/5 et 6 rebonds en 18 minutes).

Moussa Diabaté est resté sur le banc alors que Mark Williams (10 points, 9 rebonds et 2 passes décisives) a montré aux Lakers qu’il était en bonne santé et que Jusuf Nurkic lui a été préféré dans la rotation (0 point 0/3 mais 8 rebonds et 7 passes décisives en 18 minutes).