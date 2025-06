Les Valkyries d’une Leite titularisée battent le Storm de Williams et Malonga, Johannès se montre

Contrairement à Janelle Salaün qui a pris l’avion, le reste des internationales françaises de WNBA ont choisi de rester aux États-Unis. Un choix stratégique pour le bien de leurs carrières personnelles. Et leur temps de jeu est logiquement augmenté, au vu des départs qui touchent quasiment toutes les équipes.

Les Valkyries dominent le Storm avec 3 Françaises sur le parquet

Ainsi, Carla Leite (1,75 m, 21 ans) a directement été intégrée dans le cinq majeur des Golden State Valkyries pour la première fois cette nuit, dans la troisième victoire consécutive de son équipe face à Seattle (76-70). La meneuse tricolore profite des absences de Julie Vanloo et Cecilia Zandalasini sur les lignes arrières. Et elle a fait honneur à cette titularisation. Agressive dès l’entame de match, ses nombreuses pénétration vers l’arceau face à une défense friable du Storm ont porté leurs fruits.

Leite termine avec 14 points à 6/10 aux tirs, 3 passes décisives et 1 interception en 32 minutes. Son total de points aurait pu aller plus haut avec plus de régularité tout au long du match, ou encore si son 3+1 avant la mi-temps n’avait pas été annulé et transformé en faute offensive après vidéo. On peut noter un joli lay-up sur son ancienne coéquipière à Tarbes dans le lot :

CARLA LEITE CONTINUES TO SHINE 🌟 The rookie is up to 12 PTS vs. the Storm! WNBA Commissioner's Cup presented by @coinbasepic.twitter.com/j2QPnqB3iY — WNBA (@WNBA) June 15, 2025

Il faut dire qu’en face, le Seattle Storm n’était pas grandement inspiré, notamment en attaque face à la défense de zone des Valkyries. L’équipe quadruple championne WNBA a même été menée jusqu’à 22 points, avant de réduire l’écart en fin de match. Autoritaire dès le coup d’envoi, Gabby Williams (1,80 m, 28 ans) s’est ensuite un peu effacée. L’ailière franco-américaine réalise son deuxième moins bon match de la saison avec 9 points à 3/8 aux tirs, 3 rebonds, 4 passes décisives et 4 interceptions en 32 minutes.

Même son de cloche pour Dominique Malonga (1,97 m, 19 ans), qui n’a joué que 6 minutes pour 2 points à 2/2 aux lancers, 1 rebond et 1 passe décisive. Les deux Bleues terminent avec le plus bas plus/minus de leur équipe (-9).

Premier revers pour le Liberty

Enfin, Marine Johannès (1,78 m, 30 ans) était l’autre tricolore en lice hier soir en WNBA. Profitant de l’absence de l’Allemande Leonie Fiebich, Johannès a joué plus de 18 minutes en sortie de banc, avec plus de ballons que d’habitude. Elle signe son deuxième match en “double-digit” de la saison, avec 10 points à 4/8 aux tirs (dont 2/6 à 3-points), 2 rebonds et 1 interception.

En revanche, le New-York Liberty a concédé sa première défaite de la saison. Ce face à une équipe d’Indiana portée par une Caitlin Clark en feu (32 points, 8 rebonds, 9 passes décisives). Les deux shooteuses se sont rendues quelques paniers à 3-points, mais l’Américaine en est ressortie gagnante.