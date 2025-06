Carla Leite prête à un nouveau rôle à Golden State pendant l’Euro ? « C’est elle qui s’entraîne le plus »

Le grand exode des joueuses vers l’EuroBasket est en cours en WNBA. Parmi les franchises les plus touchées, les Golden State Valkyries comptent quatre de leurs joueuses en partance. Soit le tiers de l’effectif. En dehors de la Française Janelle Salaün, Cecilia Zandalasini (Italie), Temi Fagbenle (Royaume-Uni) et Julie Vanloo (Belgique) sont aussi parties rejoindre leurs équipes nationales. Et c’est le départ de cette dernière qui arrange forcément sa coéquipière francophone Carla Leite (1,75 m, 21 ans).

PROFIL JOUEUR Carla LEITE Poste(s): Meneur Taille: 175 cm Âge: 21 ans (16/04/2004) Nationalités: Stats 2025-2026 / WNBA PTS 5,9 #84 REB 1,3 #122 PD 1,7 #68

Avec 20 minutes de moyenne et deux matchs en tant que titulaire, Vanloo était devant Leite et ses 13 minutes dans la rotation chez les meneuses. Son expérience parlait pour elle, dans une nouvelle équipe forcément à la recherche de stabilité. Mais pendant son mois d’absence, des besoins vont forcément apparaître à la création offensive. Les Valkyries ont déjà recruté l’arrière vétéran Aerial Powers, mais la mène reste réservée à Leite et à la meneuse titulaire Veronica Burton. Les Valkyries devront jouer au moins 7 matchs sans leurs internationales européennes. Ce qui laisse suffisamment de temps à la Française pour saisir sa chance.

Une opportunité en or ?

C’est aussi pour cela qu’elle a décidé de tirer un trait sur l’EuroBasket, comme plusieurs de ses compatriotes. Déjà lors du dernier match contre Los Angeles (victoire 81-89 en prolongations), Leite a marqué des gros points auprès du coaching staff en scorant 15 points en 26 minutes, avec notamment un floater clutch pour arracher la prolongation. À l’issue de sa performance, sa coach Natalie Nakase a fait ses louanges, en répondant à une question du média français The Daily Dunk :

« Carla est une vraie professionnelle et elle est très compétitive, on doit la faire sortir de la salle d’entraînement parce qu’elle y passe trop de temps. C’est elle qui travaille le plus à l’entraînement, donc elle est prête quand son nom est appelé. Ce soir vous avez vu une joueuse qui a confiance, qui peut contrôler le tempo et faire des stops défensifs. C’est la Carla que nous voyons tous les jours. »

Avant ce match à Los Angeles, Carla Leite était quasiment écartée de la rotation (19 minutes en cumulé sur les quatre matchs précédents). La faute à une panne d’adresse et à quelques turnovers dus à son inexpérience. La meneuse draftée par Dallas n’avait plus marqué un panier depuis la fin mai. Mais elle n’a jamais perdu confiance et est restée prête pour saisir sa chance.

« J’ai encore beaucoup à apprendre, j’ai des choses à améliorer dans mon jeu, et au niveau de mon physique » disait-elle fin mai en conférence de presse. Il lui reste trois mois de saison régulière, voire plus si les Valkyries (actuellement 8èmes) arrivent à accrocher les playoffs.