Maodo Lô lui aussi en partance de Paris : direction l’Étoile Rouge de Belgrade ?

La vague de départ se poursuit du côté du Paris Basketball, qui devra composer avec une équipe bien différente la saison prochaine. Celle-ci concerne des cadres présents depuis deux ans comme des pièces rapportées l’été dernier, telles que Maodo Lô (1,91 m, 32 ans). Après une seule saison dans la capitale française, l’arrière allemand devrait déjà faire ses valises. Selon le journaliste serbe DojeVS, confirmé par Andrea Calzoni, Lô est tout proche d’un accord avec l’Étoile Rouge de Belgrade pour rejoindre le club serbe.

Maodo Lô avait été signé par le club parisien l’été dernier, en tant que troisième option sur les lignes arrières derrière le duo TJ Shorts – Nadir Hifi. Un rôle donc moins important que ce qu’il avait connu avec ses précédents clubs (Berlin, Milan, Bayern), mais dans un style de jeu collectif qui pouvait davantage convenir à cette véritable gâchette.

Il a rempli son rôle avec le club quart de finaliste d’EuroLeague et finaliste de Betclic ÉLITE. Il n’est même pas au bout de ce qu’il peut apporter, puisqu’un rôle important l’attend contre Monaco en finale, après avoir réussi des gros matchs plus tôt dans les playoffs (21 points contre Dijon, 18 contre Bourg).

Le Berlinois a apporté son expérience de joueur confirmé d’EuroLeague à cette équipe rookie dans l’élite européenne. Il a tiré à 45,3% aux tirs cette saison toutes compétitions confondues, dont 34,9% à 3-points avec environ 4 tentatives par match. Tout en apportant de la création offensive avec entre 2 et 3 passes décisives par match. En bref, ce pourquoi il a été signé par les dirigeants parisiens. Il a cependant été utilisé avec parcimonie (18 minutes de moyenne) en raison de ses lacunes défensives. On peut noter son excellent français dans les interviews après seulement quelques mois passés dans le pays.

Le champion du monde allemand en 2023 – troisième plus gros salaire parisien cette saison avec TJ Shorts et Kevarrius Hayes – va donc connaître un nouveau projet du côté de la Serbie. L’Étoile Rouge sera le sixième club de sa carrière professionnelle, lui qui a aussi fait 4 ans de NCAA entre 2012 et 2016. Le club belgradois, défait au premier tour du play-in en EuroLeague, est en pleine refonte de son effectif. Selon les dernières rumeurs, Lô pourrait arriver en même temps que Jordan Nwora (Anadolu Efes), Semi Ojeleye (Valence) ou encore l’ancien strasbourgeois Ebuka Izundu.

💣👀Maodo Lô is close to a deal with KK Crvena Zvezda.

He is set to leave Paris after one year.

Sources told me and @DojeVS#EuroLeague #CrvenaZvezda #kkcz pic.twitter.com/LDebyOZUu5

— Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) June 14, 2025