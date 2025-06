Clutch et altruiste, Sylvain Francisco aide le Zalgiris Kaunas à égaliser lors des finales en Lituanie

Certainement vexé d’avoir perdu l’avantage du terrain en double prolongation d’entrée de jeu lors des finales du championnat de Lituanie, le Zalgiris Kaunas a remis les choses à l’endroit au match 2. Non sans avoir encore connu des difficultés face au Rytas Vilnius, la formation d’EuroLeague a triomphé samedi 14 juin (79-83). Après ses 31 points en ouverture, Sylvain Francisco (16 points) a une nouvelle été précieux pour le Zalgiris, avec plusieurs actions clés en fin de rencontre.

La première victoire du Zalgiris Kaunas dans ces finales des playoffs de LKL a cependant mis très longtemps à se dessiner. Mis dans les cordes d’entrée de jeu par son historique rival des dernières années (14-4), l’équipe d’Andréa Trinchieri a cependant su rapidement revenir, sans parvenir tout de fois à prendre le contrôle de la partie avec un écart en sa faveur qui n’a jamais excédé les deux possessions d’avance.

Comme au match 1, tout s’est joué dans le money-time, où le Zalgiris n’était pas en situation confortable à l’entrée des trois dernières minutes, accusant 4 points de retard (73-69). Mais Kaunas a le mieux fini la partie, avec une série de 14 points à 6 pour terminer. Un dernier tir de Deividas Sirvydis (20 points) à 3-points à 40 secondes de la fin du temps réglementaire, sur un service de Sylvain Francisco, a notamment été décisif. Le shooteur lituanien n’a pas manqué de souligner la vision de jeu de son meneur tricolore, auteur également de 6 de ses 16 points du soir dans le dernier quart-temps (4/11 aux tirs) : « Sur l’action précédente, j’ai dit à Sylvain : « Si tu as une chance, je suis sur le côté ». Il l’a vu et j’ai marqué le 3-points au final », déclarait-t-il à l’issue de la rencontre.

Deividas Sirvydis on the talk with Sylvain Francisco and the crucial three-pointer at the end of the game. 🎯 pic.twitter.com/Izkgv9Z7Gr

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) June 14, 2025