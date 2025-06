Betclic ELITE : Le match 1 des finales Paris – Monaco diffusé gratuitement ce dimanche

Le Paris Basketball et l’AS Monaco se retrouvent une nouvelle fois en finale de Betclic ÉLITE. Comme un air de déjà-vu pour cette affiche cinq étoiles, remake de la dernière finale. Pour marquer l’ouverture de cette série 2025, DAZN offre à tous les fans de basket la diffusion gratuite du match 1, ce dimanche 15 juin à partir de 16h10.

Paris – Monaco, un duel de titans pour le titre

Le Paris Basketball a dominé la saison régulière avec un jeu flamboyant et une intensité constante. Emmené par Tiago Splitter sur le banc, le club de la capitale rêve d’une revanche après la défaite de 2024. Face à eux, la Roca Team de Monaco arrive avec son statut de double champion de France en titre et l’ambition d’un triplé historique.

Le scénario s’écrit déjà avec les leaders d’expérience de chaque côté : les Parisiens portés par leur jeunesse et leur fougue, les Monégasques guidés par Elie Okobo et Matthew Strazel, déterminés à imposer leur puissance collective.

Une diffusion gratuite pour débuter les finales

DAZN, diffuseur officiel de la Betclic ELITE, a choisi d’offrir le match 1 à tous les supporters, abonnés ou non. Ce dimanche 15 juin, dès 16h10, la rencontre sera disponible gratuitement sur la plateforme. Une initiative pour mettre en lumière le basket français et attirer un public plus large.

Les commentaires seront assurés par Erwan Abautret et l’ex-joueur Stephen Brun, tandis que Chloé Westelynck prendra le pouls du terrain avec des interviews et réactions en direct.

Un avant-goût de finale avec le LNB Club

En attendant le coup d’envoi, DAZN propose également une émission spéciale avec la fine équipe de First Team dans le LNB Club. Erwan Abautret, Thomas Dufant et Thomas Larrouquis y analysent les demi-finales et décryptent les enjeux de cette série Paris – Monaco, entre revanche, suprématie nationale et vitrine pour le basket français.