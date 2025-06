Aaron Levarity, première recrue de la Chorale de Roanne

La Chorale de Roanne tient sa première recrue pour la saison 2025-2026. Aaron Levarity (2,03 m, 28 ans) va continuer de briller sur les parquets de Pro B la saison prochaine. Élu meilleur rebondeur du championnat (9,8 prises en moyenne) en 2024/25 avec Évreux en plus de 10,1 points et 2,1 passes décisives, l’international bahaméen a régné en maître dans la peinture. C’était avant qu’il rejoigne Le Portel pour les playoffs d’accession, afin d’aider le club nordiste à affronter des adversaires de Pro B qu’il connaît par cœur. Levarity a compilé 5 points et 5 rebonds en 21 minutes de moyenne pendant ces trois semaines.

Un nouveau projet

Loué pour son état d’esprit sur comme en dehors du terrain à Jean-Fourré, Aaron Levarity continue à grimper les échelons à vitesse grand V, lui qui évoluait encore au Danemark il y a trois ans. Arrivé en France à Lyon SO (2022-2023), il s’est ensuite révélé au SOMB, où il a été élu MVP de NM1 en 2023/24. À maintenant 28 ans, il arrive dans le prime de sa carrière. Une nouvelle étape l’attend donc, vers un club de Roanne qui visera forcément la montée en Betclic ÉLITE la saison prochaine.

La Chorale, cinquième de la saison régulière, est tombée sur un os au premier tour des playoffs d’accession en la personne de l’ESSM Le Portel (défaite 2-0), qui remportera les playoffs trois semaines plus tard. « On est un peu frustrés d’être sortis de façon précoce en quarts de finale. Mais il n’y a pas de regrets particuliers… Ce n’est jamais simple quand une équipe descend d’une division. La remontée n’est pas systématique » analysait le coach Marc Andrieux dans son interview de fin de saison.

«Je suis très heureux d’accueillir Aaron Levarity dans notre équipe. C’est un joueur qui a démontré, saison après saison, sa capacité à grandir et a progresser. Il s’investit pleinement des deux côtés du terrain, comprend le jeu, joue pour les autres et sait aussi impacter physiquement quand c’est nécessaire, avec une belle intensité défensive et un excellent sens du timing au rebond. Son profil colle parfaitement à la vision que j’ai de cette équipe, tant sur le plan sportif qu’humain. Son sérieux, sa régularité et son état d’esprit vont nous faire beaucoup de bien. » Les mots du directeur sportif Zoran Cvjetkovic sur Levarity