Paris Basketball : le club phénomène de la capitale

Un club fondé en 2018 qui passe de la Pro B à l’EuroLeague en… six saisons. Une success-story made in Paris, entre ambition et esprit urbain.

Depuis ses débuts modestes, le Paris Basketball a su surfer sur l’énergie de la ville et faire vibrer les fans. Mais connais‑tu vraiment les moments clés de ce club révolutionnaire ?

L’histoire d’une ascension fulgurante

Paris Basketball est né en juillet 2018, porté par David Kahn, ancien GM NBA, avec l’objectif clair de ramener l’élite européenne à Paris.

Après une montée en Pro A en 2021, le club remporte la Leaders Cup en 2024 et crée l’exploit en devenant champion d’EuroCup, décrochant son ticket pour l’EuroLeague dès sa première participation.

La naissance de l’Adidas Arena, en février 2024, marque un tournant : une salle de 8 000 places, véritable symbole de l’ambition francilienne.

