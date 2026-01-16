Les matchs se suivent et se ressemblent pour l’ASVEL : nouvelle défaite concédée dans le dernier quart

8-24, 14-20 et désormais 15-24. Les quatrièmes quart-temps de l’ASVEL en EuroLeague se suivent et se ressemblent. Les Villeurbannais ont perdu leurs trois premières rencontres européennes en 2026 de cette manière, alors qu’ils étaient à chaque fois dans le match à l’issue du troisième quart-temps. Le scénario se répète. Et pour cette nouvelle année, il n’y a plus de Nando de Colo pour endosser le costume de héros, comme il l’avait fait avec ses trois tirs ultra-clutch le 30 décembre contre Paris.

Il faut maintenant se reposer sur les exploits individuels des lieutenants. Et comme l’a expliqué Pierric Poupet après la défaite du soir contre Tel-Aviv (73-81) : « Ils ont montré plus de talent en fin de match, et c’est souvent ça qui gagne des matchs. » Les Villeurbannais ont permis aux Israéliens de reprendre leur trône de leader, qu’ils avaient laissé à Monaco après la victoire de ces derniers hier contre Paris.

Les visiteurs sont venus en terre lyonnaise avec cette motivation supplémentaire, et ils sont parvenus à leurs fins. Malgré deux effectifs au complet, la première période a été de mauvaise facture en attaque. 69 points en cumulé, 17 turnovers, 4/24 à 3-points… Personne n’était dans son match.

« On n’est pas dans un bon jour en attaque, j’espère que ça va changer en seconde période » expliquait le pivot adverse Tai Odiase (8 points, 5 rebonds) au micro de l’EuroLeague TV. Petit à petit, son équipe s’est mise en place. 6 points d’écart dans le troisième quart, 9 dans le quatrième, et voilà l’Hapoël qui repart avec la victoire, avec une avance quasiment identique au match aller (+7). C’est la troisième défaite consécutive de l’ASVEL en EuroLeague, qui reste en 19e place.

Développement à venir…