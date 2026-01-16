Les matchs se suivent et se ressemblent pour l’ASVEL : nouvelle défaite concédée dans le dernier quart
Les Villeurbannais désemparés dans les derniers quart-temps
8-24, 14-20 et désormais 15-24. Les quatrièmes quart-temps de l’ASVEL en EuroLeague se suivent et se ressemblent. Les Villeurbannais ont perdu leurs trois premières rencontres européennes en 2026 de cette manière, alors qu’ils étaient à chaque fois dans le match à l’issue du troisième quart-temps. Le scénario se répète. Et pour cette nouvelle année, il n’y a plus de Nando de Colo pour endosser le costume de héros, comme il l’avait fait avec ses trois tirs ultra-clutch le 30 décembre contre Paris.
Il faut maintenant se reposer sur les exploits individuels des lieutenants. Et comme l’a expliqué Pierric Poupet après la défaite du soir contre Tel-Aviv (73-81) : « Ils ont montré plus de talent en fin de match, et c’est souvent ça qui gagne des matchs. » Les Villeurbannais ont permis aux Israéliens de reprendre leur trône de leader, qu’ils avaient laissé à Monaco après la victoire de ces derniers hier contre Paris.
Les visiteurs sont venus en terre lyonnaise avec cette motivation supplémentaire, et ils sont parvenus à leurs fins. Malgré deux effectifs au complet, la première période a été de mauvaise facture en attaque. 69 points en cumulé, 17 turnovers, 4/24 à 3-points… Personne n’était dans son match.
« On n’est pas dans un bon jour en attaque, j’espère que ça va changer en seconde période » expliquait le pivot adverse Tai Odiase (8 points, 5 rebonds) au micro de l’EuroLeague TV. Petit à petit, son équipe s’est mise en place. 6 points d’écart dans le troisième quart, 9 dans le quatrième, et voilà l’Hapoël qui repart avec la victoire, avec une avance quasiment identique au match aller (+7). C’est la troisième défaite consécutive de l’ASVEL en EuroLeague, qui reste en 19e place.
« Ils ont été meilleurs que nous en seconde période. Ils ont montré plus de talent en fin de match, et c’est souvent ça qui gagne des matchs… Ça nous tue de perdre, mais il ne faut pas accepter ça et continuer à travailler. Mais globalement on a montré beaucoup de bonnes choses ce soir. Il faut garder la tête haute pour la suite. »
Pierric Poupet après la rencontre
