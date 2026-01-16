Recherche
EuroLeague

Les matchs se suivent et se ressemblent pour l’ASVEL : nouvelle défaite concédée dans le dernier quart

EuroLeague - Nouvelle défaite européenne de l'ASVEL, qui était pourtant encore dans le match à la fin du troisième quart-temps, face aux leaders de l'Hapoël Tel-Aviv (score final 73-81).
00h00
Résumé
Les matchs se suivent et se ressemblent pour l’ASVEL : nouvelle défaite concédée dans le dernier quart

Les Villeurbannais désemparés dans les derniers quart-temps

Crédit photo : Sébastien Grasset

8-24, 14-20 et désormais 15-24. Les quatrièmes quart-temps de l’ASVEL en EuroLeague se suivent et se ressemblent. Les Villeurbannais ont perdu leurs trois premières rencontres européennes en 2026 de cette manière, alors qu’ils étaient à chaque fois dans le match à l’issue du troisième quart-temps. Le scénario se répète. Et pour cette nouvelle année, il n’y a plus de Nando de Colo pour endosser le costume de héros, comme il l’avait fait avec ses trois tirs ultra-clutch le 30 décembre contre Paris.

Il faut maintenant se reposer sur les exploits individuels des lieutenants. Et comme l’a expliqué Pierric Poupet après la défaite du soir contre Tel-Aviv (73-81) : « Ils ont montré plus de talent en fin de match, et c’est souvent ça qui gagne des matchs. » Les Villeurbannais ont permis aux Israéliens de reprendre leur trône de leader, qu’ils avaient laissé à Monaco après la victoire de ces derniers hier contre Paris.

– Journée 22

Les visiteurs sont venus en terre lyonnaise avec cette motivation supplémentaire, et ils sont parvenus à leurs fins. Malgré deux effectifs au complet, la première période a été de mauvaise facture en attaque. 69 points en cumulé, 17 turnovers, 4/24 à 3-points… Personne n’était dans son match.

« On n’est pas dans un bon jour en attaque, j’espère que ça va changer en seconde période » expliquait le pivot adverse Tai Odiase (8 points, 5 rebonds) au micro de l’EuroLeague TV. Petit à petit, son équipe s’est mise en place. 6 points d’écart dans le troisième quart, 9 dans le quatrième, et voilà l’Hapoël qui repart avec la victoire, avec une avance quasiment identique au match aller (+7). C’est la troisième défaite consécutive de l’ASVEL en EuroLeague, qui reste en 19e place.

Développement à venir…

Melvin AJINÇA
Melvin AJINÇA
12
PTS
4
REB
3
PDE
ASV
73 81
HAP

« Ils ont été meilleurs que nous en seconde période. Ils ont montré plus de talent en fin de match, et c’est souvent ça qui gagne des matchs… Ça nous tue de perdre, mais il ne faut pas accepter ça et continuer à travailler. Mais globalement on a montré beaucoup de bonnes choses ce soir. Il faut garder la tête haute pour la suite. »

Pierric Poupet après la rencontre

ASVEL
ASVEL
thebigbt
Heurel et Vautier aux abonnés absent voir dramatique pour Heurtel. Et laisser l'axe panier panier aussi libre impossible de tenir le score. Sans parler de cette inconstance a 3 pts et l'impossibilité de scorer sur une défense en zone. Je souhaiterai avoir votre retour est-ce que pour vous toutes les fautes offensives étaient réelles ? Pour certaines je les ai trouvés extrêmement sévères.
Répondre
(0) J'aime
thegachette
Les offensives c'est souvent assez limite.
Répondre
(0) J'aime
beetlejuice53
Gros foutage de gueule sur l’offensive sifflée dans les deux dernières minutes. Le joueur est encore en train de bouger et ses appuis ne sont pas fixés. Je ne sais pas si Pierrick Poupet avait la possibilité de demander un challenge ? S’il pouvait et ne l’a pas fait...
Répondre
(1) J'aime
thorir
Celle de Watson y est jamais mais globalement ca a été assez cohérent malgré tout. Heurtel à mon avis commence à piocher physiquement tellement il a été sollicité énormement des son retour et le probleme de Vautier c'est qu'il ne sert quasiment à rien sans la capacité de lecture d'Heurtel ou Nando jusque là, ni Watson ni Harrison n'arrivent à le trouver Mais sinon ça a été assez consistant face à une armada comme ça mais ça manque trop de talent quand ce genre de défenses monte d'un cran, Watson était désormais le seul à pouvoir créer ses tirs depuis le départ de Nando ça en devient d'autant + compliqué pour lui
Répondre
(1) J'aime
silk
Tout ça ne serait pas arrivé si TP avait coaché 🤣
Répondre
(1) J'aime
thegachette
Dommage pour l'Asvel. J'étais au match et outre la différence de talent dont parle Poupet y a aussi une différence physique assez impressionnante. Sont vraiment tous costauds les joueurs de L'Hapoël. Certains ont l'air de bien manger à Tel Haviv... Même Harrison que je trouve costaud habituellement avait l'air maigrichon...
Répondre
(1) J'aime
da_yeti
Quand tu perds aussi souvent de cette manière (en lâchant dans le dernier quart), c’est que le problème est physique. Tu t’épuises à compenser depuis le début du match pour rester dans le match, voir un peu en tête, jusqu'à la panne sèche. Plus rien dans le moteur. L’ASVEL n’a pas une équipe capable de tenir l’intensité Euroleague 40 minutes durant.
Répondre
(1) J'aime
Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
