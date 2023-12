Les victoires s’enchaînent pour Batum et Gobert

Rudy Gobert et Nicolas Batum font partie de deux des meilleures équipes NBA cette saison. Ce samedi 16 décembre, celles-ci ont encore gagné.

Rudy Gobert n’aura pas eu à forcer son talent face aux Indiana Pacers. Les Minnesota Timberwolves ont fait la différence dans le troisième quart-temps (38-23) pour finir par l’emporter 127 à 109. Ils se sont appuyés sur leur intérieur Karl-Anthony Towns (40 points à 15/25 aux tirs, 12 rebonds, 4 passes décisives, 3 interceptions et 2 contres) qui rayonne à nouveau, et bien sûr Anthony Edwards (37 points à 14/23 et 4 passes décisives en 34 minutes). Le pivot français s’est fait discret (5 points à 2/3, 7 rebonds et 2 contres en 25 minutes).

