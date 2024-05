Nikola Jokic élu MVP pour la troisième fois

Et de trois pour Nikola Jokic ! Le pivot de Denver a glané sont troisième titre de MVP de la saison régulière NBA. Le Serbe a remporté trois des quatre derniers trophées de Most Valuable Player (meilleur joueur), après ceux de 2020-2021 et 2021-2022. Il succède à Joel Embiid. Le Joker a devancé le Canadien Shai Gilgeous-Alexander (Thunder) et le Slovène Luka Doncic (Mavericks) aux votes.

Le Serbe a réalisé un exercice 2023-2024 proche du triple-double. Cette saison, Nikola Jokic n’a manqué que trois matchs de saison régulière. Sur les 79 rencontres qu’il a disputées, il a tout écrasé. Il a terminé la saison avec 26,4 points à 58% de réussite aux tirs, 12,4 rebonds et 9 passes décisives de moyenne chez le deuxième de la Conférence Ouest.

Une domination des non États-uniens sur la NBA

Depuis 2018 le trophée de MVP se partage entre des joueurs qui ne sont pas nés aux États-Unis : deux titres pour Giannis Antetokounmpo (2019, 2020), 1 titre pour Joel Embiid (2023) et donc 3 pour Nikola Jokic. Avec ces trois trophées, Nikola Jokic rejoint Moses Malone, Larry Bird et Magic Johnson. Ce qui est cocasse quand on se rappelle qu’il a été choisi en 41e position de la Draft NBA 2014.

Les Nuggets de Nikola Jokic sont cependant en mauvaise posture dans les demi-finales de Conférence. Denver est mené 2 victoires à 0 par les Timberwolves avant de se rendre dans le Minnesota. Le MVP de la saison va devoir élever son niveau de jeu pour répondre à Anthony Edwards (32 points de moyenne sur la série).