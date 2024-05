Minnesota explose Denver sans Rudy Gobert

Les Minnesota Timberwolves ont réalisé une prouesse défensive ce lundi 6 mai pour le match 2 de la demi-finale des playoffs de conférence Ouest à Denver. Ils ont laissé le champion en titre à 80 points (contre 106 marqués) malgré l’absence de Rudy Gobert, tout juste papa.

defensive possession of the year by the league’s #1 rated defense all season. pic.twitter.com/xMB9MGK6SY — Rob Perez (@WorldWideWob) May 7, 2024

Jamal Murray (3/18 aux tirs), Nikola Jokic (5/13) & co n’ont pas pu respirer à Mile High City. Dans le deuxième quart-temps, ils n’ont réussi à marquer que 15 points, contre 33 pour les visiteurs qui menaient déjà 61 à 35 à la pause. Porté par le duo Karl-Anthony Towns et Anthony Edwards (27 points chacun, à 10/15 et 11/17), les Timberwolves vont donc rentrer dans le Minnesota en menant 2 victoires à 0 contre Denver.