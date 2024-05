Rudy Gobert élu Défenseur de l’année pour la quatrième fois

Les Français se seront donc adjugés au moins deux des six récompenses individuelles principales de la saison 2023/24 en NBA. Après la nomination de Victor Wembanyama pour le trophée de Rookie de l’année hier, c’est cette fois Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans) qui a obtenu le trophée de Défenseur de l’année. Il a d’ailleurs terminé devant son jeune compatriote – qui faisait aussi partie des finalistes – avec 72 votes, contre 19 pour Wemby. L’autre finaliste, Bam Adebayo, n’a obtenu que 3 votes. Les deux meilleurs défenseurs de la saison 2023-24 sont donc tricolores.

Gobert décroche ainsi son quatrième trophée de “DPOY”, le premier depuis trois ans (2018, 2019 et 2021). C’est aussi son premier sous les couleurs des Timberwolves de Minnesota, alors que les trois autres étaient avec le Jazz d’Utah. Il rejoint le club très fermé des joueurs aux quatre sésames, avec Dikembe Mutombo (1995, 1997, 1998 et 2001) et Ben Wallace (2002, 2003, 2005, 2006), tous les deux hall-of-famers aujourd’hui. Le natif de Saint-Quentin marque donc l’histoire du basket français, européen et américain.

Rudy Gobert has been named the Kia NBA Defensive Player of the Year for a record-tying fourth time.

The 7-1 native of France joins Dikembe Mutombo and Ben Wallace as the only four-time winners of the award, which has been presented annually since the 1982-83 season.

