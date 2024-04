Gobert et les Timberwolves sweepent Phoenix au premier tour des playoffs

Rudy Gobert (2,16 m, 31 ans) va disputer les demi-finales de conférence Ouest de playoffs NBA pour la quatrième fois de sa carrière, après la victoire des Timberwolves 4 victoires à 0 contre Phoenix au premier. C’est la première fois de l’histoire de la NBA que Minnesota « sweepe » (balaye) un adversaire lors d’une série de playoffs.

Anthony Edwards plante 31 points en deuxième mi-temps

Minnesota s’est imposé 122 à 116 sur le parquet des Suns ce dimanche 28 avril pour le match 4 du premier tour. Si Rudy Gobert n’a pas été dans son meilleur jour (9 points à 3/9 aux tirs et 3/3 aux lancers francs, 5 rebonds et 2 contres en 25 minutes), les Timberwolves ont pu compter sur un incroyable Anthony Edwards (40 points à 13/23, 9 rebonds et 6 passes décisives en 41 minutes) contre Phoenix. L’arrière de 22 ans, bien aidé par Karl-Anthony Towns (28 points à 11/17 et 10 rebonds), a porté Minnesota après la pause (31 points). A 2 minutes 14 de la fin, son énorme dunk a donné 4 points d’avance (111-115) aux siens. De quoi conclure une dernière période dominée par les visiteurs (24-32).

Après cette brillante qualification, la première à ce niveau depuis 20 ans, les Timberwolves retrouveront le vainqueur de la série Denver – Lakers en demi-finales. Le tenant du titre mène 3 victoires à 1.

La seule mauvaise nouvelle pour Minnesota est la sortie sur blessure de… son coach Chris Finch. Après avoir été heurté par son meneur Mike Conley, il a du rentrer aux vestiaires. On parle d’une possible rupture du tendon rotulien.