La masterclass défensive de Rudy Gobert face aux extérieurs des Suns en statistiques

L’impact défensif de Rudy Gobert (2,16 m, 31 ans) dans un match de basket n’est plus à prouver. Son palmarès individuel parle pour lui-même, et le fera encore plus d’ici quelques jours, quand il obtiendra très probablement son quatrième trophée de Défenseur de l’année. Pourtant, le Saint-Quentinois continue à être la cible des critiques et moqueries, comme l’indique le dernier sondage de The Athletic où les joueurs NBA le citent comme le “joueur le plus surcoté de la ligue”. Mais sur ces playoffs, il est en train de faire taire ces dernières. En plus de sa protection d’arceau élite, le pivot français de 2,16 m pour 117 kg s’illustre dans un secteur très important dans les yeux de ses pairs : la défense contre les extérieurs sur des switchs.

Alors que c’était l’un de ses défauts par le passé quand il était au Jazz – Stephen Curry ou Chris Paul en ont par exemple profité, ce qui a donné des extraits sur lesquels beaucoup de gens se sont moqués – Gobert est en train de faire des gros progrès là-dessus. Il bouge mieux et arrive à rester en face de ses adversaires. Notamment grâce à une meilleure science du jeu qui fait qu’il anticipe mieux leurs déplacements et leurs feintes. Ces playoffs 2024 en sont le meilleur exemple. Opposé à trois des plus grands talents offensifs de la ligue, le Français s’est retrouvé plusieurs fois en un-contre-un face à ces derniers au large. Que ce soit derrière la ligne des 3 points ou à mi-distance. Et les statistiques des meilleurs joueurs des Suns quand ils sont face à Gobert sont édifiantes :

Kevin Durant : 4/12 aux tirs (soit 33,3%, contre 52,3% cette saison)

Devin Booker : 4/12 aux tirs (soit 33,3%, contre 49,2% cette saison)

Bradley Beal : 5/11 aux tirs (soit 45,5%, contre 51,3% cette saison)

Des chiffres auxquels on peut ajouter le 6/15 aux tirs de son match-up direct, le pivot Jusuf Nurkic. Sur l’ensemble de la série, Rudy Gobert inflige une perte colossale de 13,8 points aux pourcentages aux tirs de ses adversaires, qui ne rentrent que 37,3% de leurs tentatives face à lui. Pourtant, il n’a obtenu qu’un seul contre en trois matchs. Mais son impact défensif, qui ne se limite pas aux statistiques brutes, est immense. Il est une des grandes raisons du succès des Timberwolves, qui mènent actuellement 3 matchs à 0 contre les Suns, et pourraient conclure la série cette nuit sur un sweep. Même si le niveau défensif de ses coéquipiers – bien meilleur que ne l’étaient ceux du Jazz – aide aussi énormément. De plus, le Français marque aussi 17 points et prend 13 rebonds de moyenne.

Même Kevin Durant, interrogé sur le sujet par les journalistes des Suns, a mis son égo de côté et a encensé le pivot français et les progrès qu’il a fait au cours des années :

« Rudy est devenu extrêmement meilleur pour défendre au périmètre, au poste et à l’arceau. Ce n’est plus possible de le mettre dans des situations de 1 contre 1 et espérer une offrande. On doit être plus stratégiques, on doit faire bouger la balle, faire des stops et courir. On doit réaliser qu’ils ont un défenseur de niveau mondial et hall-of-fame. Les gars vont comprendre qu’il peut aussi défendre au périmètre. »