Rudy Gobert brille en playoffs et Minnesota prend le large face à Phoenix

Rudy Gobert (2,16 m, 31 ans) et les Minnesota Timberwolves mènent désormais 3 victoires à 0 dans leur premier tour de playoffs NBA contre les Phoenix Suns. Après leurs deux victoires à domicile, les hommes de Chris Finch se sont cette fois imposés 126 à 109 en Arizona.

Après une première temps serrée (53-59), les Timberwolves ont fait la différence au retour des vestiaires (20-36 dans le troisième quart-temps) avec encore une fois une grosse défense. Rudy Gobert a dominé dans la raquette (19 points à 6/8 aux tirs et 7/8 aux lancers francs, 14 rebonds et 1 passe décisive en 38 minutes) aux côtés d’Anthony Edwards (36 points à 12/23), Mike Conley (15 points à 6/11 et 7 passes décisives en 34 minutes) et Karl-Anthony Towns (18 points à 7/16 et 13 rebonds en 24 minutes). Minnesota et Rudy Gobert vont tenter de finir le boulot dès ce dimanche 28 avril face aux Suns.

Rudy Gobert Tonight: 19 PTS

14 REB

75 FG%

86 FT%

+21 Rough series for the “can’t play in the playoffs crowd” pic.twitter.com/vbVZO2sihQ — MNMuse (@statmusewolves) April 27, 2024

Les 19 points de Rudy Gobert en vidéo :