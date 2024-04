Victor Wembanyama et Rudy Gobert en lice pour le titre de défenseur de la saison NBA 2023-2024

La NBA, toujours prompte à honorer l’excellence individuelle de ses joueurs, vient de dévoiler la liste tant attendue des finalistes pour ses prestigieuses récompenses de la saison régulière 2023-2024. Parmi les noms éminents qui émergent, deux Français, Victor Wembanyama et Rudy Gobert, se distinguent dans la course au titre de défenseur de l’année.

Cette année, aucune surprise ne vient troubler la catégorie du MVP, où Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic se disputent le titre avec la constance et l’éclat qu’on leur connaît. Cependant, c’est dans la catégorie du rookie de l’année que les regards se tournent vers l’avenir, avec des talents émergents tels que Chet Holmgren, Brandon Miller, et bien sûr, le phénomène français Victor Wembanyama.

Mais c’est dans la catégorie du Defensive Player Of The Year que la France fait résonner sa présence de manière particulièrement remarquable. Victor Wembanyama, meilleur contreur de la saison, se retrouve déjà parmi les finalistes. Accompagné cette fois par le pivot des Timberwolves de Minnesota, Rudy Gobert, ces deux défenseurs français démontrent leur impact crucial sur le parquet de la NBA. Déjà élu à trois reprises, Rudy Gobert est le grand favori. Son équipe est en effet en tête au classement du defensive rating (108,4). Le troisième homme est l’intérieur du Heat de Miami Bam Adebayo.

A noter que Mark Daigneault (Oklahoma City), Chris Finch (Minnesota et Jamahl Mosley (Orlando) sont les trois finalistes pour le trophée de coach de la saison 2023-2024. Alors que Boston a terminé avec le meilleur bilan, Joe Mazzulla n’y figure pas.