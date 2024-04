Rudy Gobert s’est exprimé sur son enfance et le racisme

Rudy Gobert et les Minnesota Timberwolves sont en playoffs NBA, mais le Français a fait parler de lui ces derniers jours en raison d’un témoignage poignant sur son enfance et le racisme. En effet, dans une lettre ouverte publiée sur le média The Players’ Tribune, le natif de Saint-Quentin a raconté son quotidien en Picardie, et notamment le racisme dont a souffert sa maman, Corinne, en raison de la couleur de peau de son fils, Rudy.

« C’est un souvenir douloureux, mais que je dois partager. Vous voyez, chaque année, le côté maternel de la famille organisait ce grand dîner de Noël chez une certaine personne. Ma mère est blanche. Mon père est noir. Il est originaire de Guadeloupe et il était basketteur professionnel en France lorsqu’ils se sont rencontrés. Ma mère avait déjà deux enfants blancs issus de sa précédente relation, et puis je suis venue au monde. Et pour certaines personnes, c’était un problème. Après ma naissance, certains proches lui ont fait comprendre qu’elle n’était plus la bienvenue au réveillon de Noël si elle m’amenait. »

