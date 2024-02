Rudy Gobert : « Je suis le meilleur défenseur du monde… Je sais ce que je vaux »

Pour la deuxième année consécutive, Rudy Gobert (2,16m, 31 ans) n’a pas été sélectionné au All-Star Game. Il n’est pas entré dans liste chargée de la Conférence Ouest, qui a notamment vue son coéquipier Karl-Anthony Towns être nominé, probablement à sa place. Le pivot français, triple All-star entre 2020 et 2022, ne voit pas ses efforts défensifs récompensés cette année. L’attaque a toujours été davantage mise en avant dans ce match qui a pour vocation d’être avant tout un spectacle offensif. Les 24 joueurs sélectionnés cette saison marquent tous au minimum 20 points par match. Alors forcément – même s’il a marqué 22 points cette nuit – Gobert ne faisait pas le poids avec ses statistiques moyennes de 13,6 points à 64,3% au tir, 12,5 rebonds et 2,1 contres. Ce même si son équipe figure en tête de la Conférence Ouest avec le deuxième meilleur bilan de toute la ligue (34 victoires pour 14 défaites). Et qu’il est l’une des principales raisons. Interrogé par les journalistes au lendemain de l’annonce sa non-sélection, le Français a ironisé sur son sort :

« En ce qui me concerne, je n’avais pas beaucoup d’attentes. Ce n’est pas la première fois que je suis pris pour acquis, ou qu’on me manque de respect. Je suis dans cette ligue depuis longtemps, je sais comment ça marche. Je suis le meilleur défenseur du monde, on est la meilleure équipe de l’Ouest et la meilleure défense de NBA… Quand j’étais plus jeune ce genre de choses me donnait une motivation supplémentaire. Mais aujourd’hui j’ai atteint un stade où je sais ce que je vaux, ce que j’apporte à l’équipe. Mon vrai objectif est d’apporter quotidiennement à ma franchise, le reste c’est hors de mon contrôle… Je vais continuer à faire ce que je fais de mieux, et il n’y a qu’une seule personne qui y arrive dans le monde. »