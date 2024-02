La défense de Rudy Gobert dans le money-time, une des raisons du succès des Timberwolves

Les Minnesota Timberwolves ont actuellement le deuxième meilleur bilan de NBA (33 victoires pour 14 défaites) et la meilleure défense (109.0 de Defensive Rating). Et Rudy Gobert (2,16m, 31 ans) n’y est pas étranger. Le pivot français réalise l’une des meilleures saisons défensives de sa carrière. Cela s’est notamment illustré dans les quatrièmes quart-temps, ou l’équipe de Minneapolis est l’une des plus performantes. Dans la nuit de lundi à mardi, les hommes de Chris Finch sont allés chercher une victoire impressionnante sur le parquet du Thunder, leur dauphin de la Conférence Ouest. Alors qu’ils étaient menés de 4 points au début du dernier quart, ils ont su verrouiller l’attaque adverse pour l’emporter de 6 points. Grâce notamment à un Gobert qui a enchaîné les actions décisives en défense :

La masterclass défensive de Rudy Gobert 🇫🇷 dans le QT4 cette nuit, pour aller chercher la victoire chez le 2e meilleur bilan de NBA. Juste, appréciez. « Toute la saison, sa défense dans les fins de match serrées a été élite », dit Chris Finch DPOY 🏆pic.twitter.com/VsiFLZYkJ4 — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) January 30, 2024

« C’est pour ça que je vis » a déclaré le principal intéressé dans les vestiaires après la rencontre, questionné sur ses coups d’éclats défensifs. « Pour sortir des actions qui font gagner des matchs. » Sur l’ensemble de la saison, le pivot français a le douzième meilleur Defensive Rating de la ligue dans les quatrièmes quart-temps (107.9). Il inflige à ses adversaires une perte de -8,5% par rapport à leur pourcentage au tir moyen, contre -5,3% sur le reste des matchs. Seuls quatre joueurs font mieux en NBA. Le natif de Saint-Quentin arrive donc à hausser son niveau de jeu défensif quand son équipe en a le plus besoin. « Quand il reste 2 minutes et que c’est serré, la concentration monte, l’intensité aussi. J’adore ces moments » a-t-il expliqué.

Son coach Chris Finch apprécie aussi ce regain d’intensité qui fait gagner des matchs à son équipe. En conférence de presse d’après-match, il a été dithyrambique à son sujet :

« Rudy a cette incroyable capacité à changer le cours d’un match. Quand c’est serré, il arrive à faire sentir sa présence dans la raquette en étant plus actif, en anticipant plus et en couvrant beaucoup de terrain. Il monte, descend, se rétablit, puis va contester les tirs à l’extérieur… C’est assez extraordinaire à observer quand on y pense. Il switch, communique, choisit les match-ups… Et il a fait ça toute la saison pour nous. Sa défense élite est une des principales raisons de notre succès dans les matchs serrés. »

Gobert toujours favori pour être DPOY

À deux semaines du All-Star Break, les bookmakers de Las Vegas placent toujours le Français en tête de la course au Défenseur de l’année. Sa cote a même encore baissé par rapport au mois dernier. Alors que celle-ci était encore assez haute fin décembre (1.90), elle est désormais passée à un intervalle situé entre 1.28 et 1.36. Largement devant ses concurrents comme Luguentz Dort, Chet Holmgren, OG Anunoby ou Anthony Davis, qui ont tous une cote au-delà de 7. En bref, selon ces experts qui dictent le marché des paris sportifs et qui sont généralement des bons indicateurs de tendances, Rudy Gobert est l’immense favori pour remporter le 4ème trophée de sa carrière. Ce qui le placerait à un niveau historique, à hauteur des deux monstres sacrés Ben Wallace et Dikembe Mutombo, tous deux sacrés à quatre reprises.