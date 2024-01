Gobert domine Holmgren, Minnesota remporte le choc à OKC

Co-leaders de la conférence Ouest avant la rencontre, Minnesota et Oklahoma City ont livré une belle bataille ce lundi 29 janvier. Mais ce sont les visiteurs venus de Minneapolis qui l’ont emporté (101-107), malgré le deuxième forfait consécutif de leur meneur Mike Conley.

Il faut dire que dans ce match serré (24 changements de leader, 6 égalités), Anthony Edwards (27 points à 10/20 aux tirs, 4 rebonds et 4 passes décisives) a pris les choses en main en fin de rencontre. L’arrière/meneur des Timberwolves a réussi plusieurs actions décisives dans son duel avec Shaï Gilgeous-Alexander (37 points à 10/18 aux tirs, 7 rebonds et 8 passes décisives). Un autre duel a été remporté par un joueur des Wolves tout au long de la rencontre. Il s’agit de celui entre Rudy Gobert (12 points à 6/6 aux tirs, 18 rebonds et 1 contre) et le potentiel rookie de la saison 2023-2024 Chet Holmgren (4 points à 2/9, 7 rebonds, 2 passes décisives et 3 contres en 32 minutes). Sur le premier panier de la rencontre, le Picard a enfoncé son vis à vis dans la raquette. Derrière, il a fait déjouer le natif du Minnesota, qui a peu entrepris offensivement.

Rudy vs. Thunder 12 POINTS (6-6 FG)

18 REBONDS

1 AST / 1ST / 1 BLK Victoire des Wolves 107-101, désormais seuls leaders de la Conférence Ouest — NBA France (@NBAFRANCE) January 30, 2024

La défense de l’ancien Choletais a été l’une des clés de la victoire minnésotaine. De quoi se reprendre après la défaite à San Antonio et repartir d’Oklahoma avec la place de seul leader à l’Ouest (33 victoires et 14 défaites). Cette défaite entraîne d’ailleurs le Thunder à la troisième place de la conférence derrière Denver. Les Nuggets sont allés chercher leur 33e succès dans le choc face à Milwaukee.

Les Bucks (32 victoires et 15 défaites) conservent toutefois de l’avance sur Philadelphie (29 victoires et 16 défaites) puisque les Sixers, privés de Joel Embiid, se sont largement inclinés à Portland (130-104). Pour son retour chez la franchise de ses débuts, Nicolas Batum a été discret (3 points à 1/4, 4 rebonds et 1 passe décisive en 24 minutes) face à un autre ancien Manceau, Rayan Rupert (2 rebonds et 1 interception en 5 minutes).

Les Sixers devront faire attention au retour des New York Knicks (30 victoires et 17 défaites) qui se sont largement imposés à Charlotte (92-113). Evan Fournier n’était pas avec l’équipe pour raisons personnelles alors que Frank Ntilikina a joué 11 minutes face à son ancienne équipe, pour un tir manqué, 2 rebonds et 3 fautes.