« Je suis dégoûté » : Victor Wembanyama frustré après la défaite des Spurs, Bilal Coulibaly décisif

Les Spurs avaient le match en main mais se sont totalement effondré en fin de rencontre. Comptant jusqu’à 14 points d’avance, les Texans ont manqué de lucidité et n’ont pas réussi à enchainer une troisième victoire de rang après Portland et Minnesota la semaine dernière.

Gregg Popovich, tantôt apte à répondre aux questions des journalistes et parfois blagueur, s’est assis, a récité sa tirade puis s’en est allé, sans prendre le temps de répondre aux médias. Le tout en un peu plus de trente secondes : « Les Wizards ont joué mieux que nous. C’est une défaite difficile à encaisser car pour la première fois depuis longtemps, on s’est comporté comme une jeune équipe. On a été immatures, nous n’avons pas joué les uns pour les autres. C’est décevant. »

« Ce match, on le perd nous-mêmes »

Victor Wembanyama, lui, s’est fait attendre et était visiblement ému par cette 37e défaite de la saison en 47 matchs. « Je suis dégoûté, parce que ce match, on le perd nous-mêmes », dit-il, presque les larmes aux yeux. Le n°1 de la draft a tout de même livré un match globalement abouti, avec ses 22 points (9/19 aux tirs), 11 rebonds et 4 passes en 31 minutes. Bilal Coulibaly (13 points dont 2/2 derrière l’arc en 31 minutes), solide défensivement, a inscrit deux primés en fin de rencontre, dont un dans le corner pour permettre au Wizards de repasser en tête dans les trois dernières minutes (109-108, 45′) et ainsi signer une 9e victoire en 37 matchs.