Favori des bookmakers, Rudy Gobert en route vers un quatrième trophée de défenseur de l’année ?

NBA - Au tiers de la saison, Rudy Gobert est déjà le favori des bookmakers pour remporter son 4ème titre de Défenseur de l'année. Ses statistiques se rapprochent de celles qui l'ont déjà élu par trois fois dans le passé.

Avec 28 matchs disputés par les équipes en moyenne, la saison de NBA a atteint son tiers. Cette première partie a déjà révélé de sérieuses tendances collectives et individuelles. On commence notamment à y voir plus clair sur les trophées individuels. Les candidats les plus sérieux font déjà parler d’eux. C’est le cas de Rudy Gobert (2,16 m, 31 ans) pour le titre de Défenseur de l’année. Le pivot français est aujourd’hui le favori des bookmakers de Las Vegas, qui donnent le la dans le milieu des paris sportifs. Avec une cote de 1,90, il devance d’une belle marge Anthony Davis (5,50), qui est son plus gros concurrent pour l’instant. Les autres candidats Chet Holmgren (8,50), Bam Adebayo ou Jaren Jackson (25) sont loin derrière.

Quatre trophées, le maximum historique



Dans le calcul de ces cotes, la défense collective compte presque autant que la défense individuelle. Ce qui est d’ailleurs aussi le cas pour la désignation du trophée. C’est aussi pour ça que Gobert devance aussi largement Davis. Contrairement aux Lakers qui peinent à trouver le chemin du succès, les Timberwolves sont dans une forme olympique. En plus d’avoir le deuxième meilleur bilan de NBA (derrière les Celtics, 21 victoires pour 6 défaites), ils ont de loin la meilleure défense de la ligue. Que ce soit en points encaissés par match (106,9) ou en statistique avancée (107,6 de Defensive Rating). Après une première saison de test, ce groupe a trouvé la recette collective pour proposer à chaque match une défense de fer. Les joueurs ont trouvé leurs automatismes et Rudy Gobert en est au centre.

Au niveau individuel, Gobert est le troisième meilleur rebondeur de la ligue (12,3), et le septième meilleur contreur (2.3). Mais ce sont surtout ses statistiques avancées défensives qui sont éloquentes. Cette saison, il réussit à maintenir ses adversaires directs à 42,6% de réussite aux tirs, en leur infligeant une perte moyenne de -6,8%. Près de l’arceau, cette perte s’élève même à -16,4%. Des chiffres équivalent à ceux qu’il affichait durant ses années de DPOY (2018, 2019, 2021). On peut donc dire que le Français est en route pour remporter ce sésame pour la quatrième fois de sa carrière, après l’avoir obtenu par trois fois sous les couleurs du Jazz. Une époque où il se considérait logiquement comme « le meilleur défenseur du monde. » Aujourd’hui, il pense être « la meilleure version de [lui]-même. » Un quatrième trophée le ferait rejoindre un club très fermé composé seulement de Dikembe Mutombo et Ben Wallace. Et le ferait entrer dans la légende.