Limoges CSP : Mikko Larkas non conservé, le flou demeure autour du coach 2025-2026

Mikko Larkas ne sera pas le coach du Limoges CSP la saison prochaine. Arrivé en pompier de service après l’éviction de Jean-Marc Dupraz en cours de saison, le technicien finlandais ne poursuivra pas l’aventure. Alors que le club prépare activement l’exercice 2025-2026, il reste à savoir qui prendra les commandes d’un effectif en partie déjà construit, dans un contexte budgétaire en progression.

Limoges en quête de son nouvel homme fort

Depuis la fin de saison, le Limoges CSP travaille à sa reconstruction. Avec un budget en hausse et une volonté claire de retrouver le haut de tableau de Betclic ÉLITE, la question du coach est centrale. Pourtant, aucun nom n’a encore été officialisé. Cela vient d’être officialisé, Mikko Larkas, qui avait pris en main l’équipe sur les derniers mois de compétition, ne fait plus partie des candidats potentiels. Lui comme ses adjoints Romain Leroy et Quentin Boullet ne sont pas conservés.

Mikko Larkas ne poursuivra pas ses fonctions d'entraîneur du Limoges CSP. L'article 👉 https://t.co/1ZXghdscBy pic.twitter.com/s4gDW3KNrR — Limoges CSP (@limogescsp) June 1, 2025

Le club semble vouloir prendre son temps pour faire le bon choix, alors que plusieurs éléments de l’effectif sont déjà sous contrat. Côté JFL (joueurs formés localement), Nicolas Lang et Vincent Amsellem sont liés au CSP jusqu’en 2027, tout comme le jeune Mamadou Guisse et Shawn Tanner, de retour de prêt. Kenny Baptiste et Mohamed Diarra sont eux engagés jusqu’en 2026.

Vers une prolongation de Trevon Bluiett ?

Dans un contexte de stabilité partielle, la direction travaille aussi à conserver ses éléments étrangers performants. L’Américain Trevon Bluiett (1,98 m, 30 ans), qui a su se montrer précieux dans le scoring cette saison, pourrait prolonger son aventure en Haute-Vienne. Sa reconduction constituerait un signal fort dans la volonté du club de bâtir une équipe compétitive autour d’un noyau déjà en place.

PROFIL JOUEUR Trevon BLUIETT Poste(s): Arrière Taille: 198 cm Âge: 30 ans (04/11/1994) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 11,1 #46 REB 3,1 #93 PD 2,3 #66

D’ici là, tous les regards restent tournés vers l’annonce du nouveau coach, qui devra composer avec un effectif en partie verrouillé, mais aussi avec les ambitions renouvelées du CSP.