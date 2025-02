Matthew Strazel (Monaco) MVP du mois de janvier en Betclic ÉLITE, une grande première

Un nouveau nom apparaît au palmarès. Matthew Strazel (1,82 m, 22 ans) décroche son premier trophée de MVP du mois pour sa (déjà) sixième saison professionnelle, avec 43% des voix. Le combo guard de l’AS Monaco a obtenu ce MVP pour son excellent mois de janvier, en devançant des leaders de leurs équipes respectives : Théo Maledon (ASVEL), Jordan Usher (Bourg) et Bastien Vautier (Cholet). C’est la première fois de sa carrière qu’il est récompensé avec ce trophée. Il est le troisième lauréat tricolore cette saison après Brice Dessert (Strasbourg) et Nadir Hifi (Paris).

La saison de l’explosion ?

En cinq matchs en janvier, Strazel a compilé 15,3 points à 62,5% de réussite aux tirs (dont un exceptionnel 57,1% à 3-points), 2,0 rebonds et 5,8 passes décisives en 24 minutes de moyenne. Ses performances, la moitié du temps en sortie de banc, ont guidé la Roca Team vers quatre victoires en autant de matchs. Quelques heures plut tôt, il était déjà élu MVP du mois de Monaco par les fans monégasques. « Merci à tous mes coéquipiers, coachs et tous ceux qui ont voté pour moi ! Les objectifs restent les mêmes et on ne les a pas encore atteints » a-t-il réagi sur les réseaux sociaux après l’annonce.

La suspension d’Élie Okobo, la blessure de Jordan Loyd, le retour en douceur de Nick Calathes… Plusieurs éléments ont concordé pour permettre au n°32 de l’ASM de s’illustrer. Il n’empêche qu’à 22 ans, Strazel vit véritablement la saison de l’explosion, que ce soit en EuroLeague ou en championnat. Ses statistiques sont de loin ses meilleures en carrière, et son statut est différent. Sa patience depuis son arrivée sur le Rocher en 2022 aura servi : son tour est enfin venu.