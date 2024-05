Monaco débute bien la défense de son titre face au Portel

L’AS Monaco n’a pas tremblé face au Portel pour entamer la défense de son titre de champion de France. Contrairement au Paris Basketball, surpris la veille par Cholet, le leader de la saison régulière l’a emporté face à l’ESSM (85-78).

La mission "back to back" démarre par une victoire pour le Champion en titre 💪🏆#PlayoffsBetclicELITE pic.twitter.com/abr6Kou8k5 — LNB (@LNBofficiel) May 16, 2024

Le Portel a montré qu’il pouvait embêter l’ASM

La tête de série n°1 n’a pas non plus vécu une soirée très facile à Gaston-Médecin. Alors qu’on pouvait penser le club de La Principauté à l’abri à l’entame du dernier quart-temps (67-50), Le Portel a amorcé une tentative de retour à la faveur d’une série de 14 points à 2 (69-64, 34e minute). Mais le réveil du duo Vautier (13 points) – Février (15 points, 6 rebonds et 5 passes décisives) n’aura finalement pas suffi pour les Stellistes, qui on su rester en vie jusqu’au bout de par leur présence au rebond notamment (33 rebonds dont 15 prises offensives).

Mais même face à une AS Monaco dépourvue de Mike James, John Brown III et Mam’ Jaiteh, cela n’a pas suffi, surtout face à la très bonne première période de Donatas Motiejunas (17 points). Malgré tout, l’ESSM a pu engranger un peu d’espoir, celui de pouvoir embêter cette Roca Team, qui se remet doucement de sa déception de l’EuroLeague.« Le Portel a beaucoup mieux joué en deuxième période, et nous avons eu un moment de faiblesse également », admet Petr Cornelie. « C’est malheureusement quelque chose de récurrent cette saison. Il va falloir rectifier cela sur les rencontres à venir. C’est le genre d’avance qu’on ne peut pas dilapider. »

Le match retour de cette série des quarts de finale est prévu ce samedi 18 mai (20h) au Chaudron. Ce 2e affrontement pourrait se faire sans le Portelois, Phlandrous Fleming Jr (1,91 m, 25 ans), sorti sur blessure ce jeudi soir.