« On sait qui on est et d’où on vient » : la réaction de Laurent Vila (Cholet) après la victoire contre Paris

Laurent Vila (entraîneur de Cholet Basket) : « On a réussi à aller jusqu’au bout du match avec de la maîtrise notamment en attaque pour trouver des tirs faciles. Défensivement, on n’a rien lâché, on a fait de très bonnes séquences pour stopper le jeu agressif de cette équipe de Paris. C’est très bien d’avoir répondu présent en fin de match car ce n’était pas évident. On a été très lucides en début du match, tout comme dans le troisième quart-temps alors que le deuxième quart-temps était plus compliqué. On n’a pas trouvé de solution mais avec l’entrée de Kim Tillie, on a eu de bonnes séquences et des tirs ouverts à 2 ou 3 points. Tout le monde s’est mis dans ce jeu de passing game.

Tout le monde a fait son travail aujourd’hui et s’est vraiment investi dans le combat et était engagé dans l’énergie. À partir du moment où on savait qu’on allait jouer Paris, tout le monde a emmené son idée par rapport au match qu’il fallait faire et cette compilation de bonnes idées a nourri l’équipe dans son ensemble.

On est habitué à jouer les gros matchs pour se sortir de notre situation. On sait qui on est et d’où on vient. On a remporté nos deux derniers matchs et ça a nourri notre confiance, on a envie de profiter au maximum. On sait qui est Paris, on n’a encore rien fait et on a envie de faire encore mieux samedi pour le deuxième match. Aujourd’hui on a réussi à gagner le match, on a envie de garder cette énergie et cette concentration. »

De notre envoyé spécial à Paris.