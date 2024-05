Cholet met fin au record de Paris, qui se retrouve déjà dos au mur !

Un seul match disputé dans ces playoffs de Betclic ELITE… et déjà une première surprise ! Elle est l’oeuvre de Cholet, vainqueur du Paris Basketball lors du match aller (81-91) de cette première série des quarts de finale des playoffs. En mettant fin à la série de victoires consécutives du club de la capitale, le club des Mauges place par la même occasion les Parisiens dos au mur, eux qui disputent leur premier playoffs dans l’élite.

Cholet prend Paris à son propre piège

Comme quoi, la fin d’une saison régulière ne prévaut pas forcément de ce qu’il va advenir lors des joutes printanières. Alors que le Paris Basketball surfait sur la vague du succès avec 25 victoires de rang, Cholet s’était laborieusement qualifié en playoffs, n’obtenant son ticket que lors de la dernière journée de saison régulière. Mais CB s’avançait pourtant déterminé à l’Adidas Arena, dénoué de toute forme de pression : « Quand tu es dans la peau de l’outsider, tu as tout à gagner », notait Enzo Goudou-Sinha avant le début de la série. Les Choletais ont appliqué les gestes à la parole.

Et le costume de favori a paru, pour une fois, être un peu trop lourd pour les Parisiens. Débordés par l’intensité choletaise, ces derniers étaient bousculés dès le début de la partie (11-23, 10′), à l’image des trois pertes de balles de T.J. Shorts (18 points et 5 passes décisives) dès la première période. De par sa présence sur la ligne des lancers francs dans le 2e quart-temps (17, pour 25/30 au final), Paris est revenu tout proche, mais sans jamais pouvoir prendre l’avantage.

La jeunesse choletaise a dit non au retour parisien

Et alors qu’on pensait la formation de Tuomas Iisalo capable de renverser la situation en début de 4e quart-temps (69-71, 33′), notamment après un nouveau coup de chaud de son shooteur chilien Sebastian Herrera (26 points dont 6/8 à 3-points), Cholet n’a pas reproduit la même bévue que lors du dernier affrontement quelques semaines plus tôt, perdu après prolongation. Dans le sillage de sa jeune garde, son joyau Tidjane Salaün (19 points, 8 rebonds et 3 passes décisives) et le facteur X Nathan De Sousa (3 points à 1/7 aux tirs mais 8 passes décisives), le club des Mauges a continuellement repoussé les assauts parisiens, pour finalement mettre un terme aux différentes séries du club de la capitale : l’invincibilité à l’Adidas Arena (inaugurée en février dernier) et le record de victoires consécutives toutes compétitions confondues (25).

Avec maintenant deux balles de match en sa faveur, l’outsider Cholet va-t-il voir une certaine forme de pression refaire son apparition ? La plus importante en tout cas, c’est assurément le Paris Basketball qui l’aura, désormais dos au mur dans cette série des quarts de finale des playoffs, au meilleur des trois matchs.