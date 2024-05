Cholet dans la peau de « l’outsider » en playoffs contre Paris

Cholet est finalement parvenu à se qualifier en playoffs après une fin de saison régulière extrêmement tumultueuse. Malgré un exercice terminé par un bilan de cinq défaites et deux victoires sur les sept derniers matchs, les Choletais ont donc obtenu le droit d’affronter Paris, dauphin de Monaco cette saison. Face au club de la capitale, le club des Mauges ne partira pas favori… et cela lui va bien.

« On sera l’outsider, on le sait, mais quand tu es dans la peau de l’outsider, tu as tout à gagner, souligne le meneur Enzo Goudou-Sinha au Courrier de l’Ouest. En tout cas, on n’aura pas la pression qu’on a pu avoir en jouant des équipes supposées plus faibles que nous et où on attendait qu’on gagne. »