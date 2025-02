Nando de Colo disponible pour le déplacement à Belgrade ce mardi, Tarik Black incertain

Trois jours après sa déconvenue à Limoges et cinq après celle plus logique contre Paris, l’ASVEL doit déjà repartir au front. Le club villeurbannais est en déplacement ce mardi 4 janvier à 20h chez l’Étoile Rouge de Belgrade, pour le compte de la 25e journée d’EuroLeague. Une ambiance jamais facile à gérer les attend de la part des 20 000 spectateurs de la Belgrade Arena, qui attendront une vengeance de leur équipe après la défaite à l’aller à la LDLC Arena.

« Leur sixième place n’est pas une surprise pour moi. L’Étoile Rouge a un effectif pléthorique avec quinze excellents joueurs. Cela permet au coach de changer de stratégie en fonction du profil de l’adversaire et ils peuvent ainsi miser sur leurs arrières ou jouer avec des joueurs beaucoup plus grands comme récemment face au Partizan. Et en plus ils ont récupéré John Brown [ex-Monaco] qui leur amène une nouvelle dimension athlétique. Ils sont très impactants »

Le coach assistant Antoine Chevrier auprès du Progrès