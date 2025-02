Limoges sort la tête de l’eau en s’offrant l’ASVEL, Paris bat encore son voisin nanterrien avec… Daulton Hommes

Limoges 84 – 81 ASVEL

Entre un des trois leaders du championnat et une équipe qui restait sur 9 défaites sur ses 10 derniers matchs, on pouvait sur le papier deviner un favori. Pourtant, c’est bien Limoges qui s’est imposée sur son parquet face à l’ASVEL. Deux jours après l’épisode 3 de leur duel contre Paris, les Villeurbannais se sont retrouvés sans énergie à Beaublanc, avec un effectif limité qui ne leur permet pas vraiment de reposer des joueurs. Ces derniers avaient les mains sur les genoux en fin de match. Ils ont été trop laxistes sur le parquet en défense et au rebond (25 à 34), se reposant trop sur leurs individualités offensives. À l’image d’un Théo Maledon qui a fait cavalier seul ce soir (27 points, 5 rebonds, 5 passes décisives). Nominé pour être MVP du mois de janvier en Betclic ÉLITE, il est l’un des seuls à n’avoir aucun coup de mou sur cette saison chargée. Une défaite qui sort l’ASVEL du podium provisoire du championnat.

Mais le crédit revient surtout aux joueurs de Limoges. Autant en difficulté sur le plan sportif que sur le plan financier, le CSP a offert une belle réaction d’orgueil pour s’offrir sa première victoire de 2025, ainsi que la première du coach Mikko Larkas. Une qui sera cruciale dans la course au maintien, au vu du succès du Portel hier soir (92-75). Motivés, les joueurs limougeauds ont enchaîné les pression tout-terrain pour épuiser encore plus leurs adversaires. En attaque, ils ont réussi à trouver des beaux décalages et terminent avec 24 passes décisives. Cinq joueurs ont dépassé la barre des 10 points, avec une pointe à 18 unités pour la recrue Souley Boum. Avec cette belle victoire, le CSP double au classement Nanterre, qui ont perdu leur derby francilien contre Paris.

Nanterre 78 – 92 Paris

Le Paris Basketball se trouvait dans la même situation que l’ASVEL avec 11 matchs disputés en un mois. Mais ils ont eux pu faire tourner leur effectif, en reposant Tyson Ward, Nadir Hifi et Mikael Jantunen. Ils ont d’ailleurs failli se faire surprendre par leurs voisins nanterriens, qui menaient au score au milieu du troisième quart-temps. Et ce alors que ces derniers devaient faire sans deux joueurs importants de la rotation, Paul Lacombe et Lucas Dussoulier. C’est le duo Justin Tillman (19 points, 8 rebonds) / Desi Rodriguez (17 points) qui a mené la bataille. Mais à l’image de leur adresse (44,8% dont 14,3% à 3-points), tout fut brouillon. La preuve : les joueurs de Philippe Da Silva ont tenté 8 tirs de plus que leurs adversaires (67 à 59), mais s’inclinent quand même de 14 points. Une défaite qui les met en danger vis-à-vis de la relégation, puisqu’ils tombent à la 14e place.

Et surtout, un homme a éteint tous les espoirs : TJ Shorts (16 points, 11 passes décisives). Discret en première période avec seulement 4 points, il a pris les choses en main à partir de la fin du troisième quart-temps. Lay-ups, mi-distances, caviars pour ses coéquipiers : il a rendu fou la défense nanterrienne. Son évaluation de 25 est la meilleure du match, tout comme son plus/minus de… +36. L’écart fut abyssal entre la performance du cinq majeur parisien et celle du banc. À l’intérieur du premier, on pouvait d’ailleurs trouver un invité surprise : Daulton Hommes. Recrue phare de l’intersaison, l’ailier de 28 ans n’avait toujours pas disputé le moindre match avec sa nouvelle équipe, dans un flou autour d’une blessure à la jambe. Plutôt affûté, il termine avec 9 points et 4 rebonds en 16 minutes. Le shooteur chilien Sebastian Herrera a ajouté ses 16 points à 4/7 de loin. En attendant le match de Cholet, Paris conforte sa première place au classement.