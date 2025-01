De retour dans le Top 4 de l’EuroLeague, Paris prend sa revanche sur l’ASVEL

Pour Paris, c’était aussi une question de fierté. MVP du match (18 points à 7/13, 3 rebonds et 2 passes décisives), « exceptionnel » selon Tiago Splitter, Maodo Lô n’a eu aucun mal à l’admettre au micro d’EuroLeague TV. « On a eu du mal contre l’ASVEL plus tôt cette saison. » Effectivement, c’est Villeurbanne qui avait brisé l’incroyable série de 14 victoires consécutives de Paris en EuroLeague (98-93), avant de l’emporter de nouveau en Betclic ÉLITE (98-92). Alors, pour Paris, cette victoire-là avait une saveur un peu spéciale (91-82).

L’ASVEL « trop soft » en première mi-temps

Battue la semaine dernière chez le Partizan Belgrade (86-92), l’équipe de la capitale a entamé la rencontre avec autorité, comptant jusqu’à 17 points d’avance en première mi-temps (54-37, 20e minute). « Nous étions trop softs en première période », regrette Pierric Poupet, l’entraîneur rhodanien, qui voit son équipe retomber à la 14e place (11v-13d). « C’est peut-être le manque d’énergie, je ne sais pas. On n’a pas joué comme on l’aurait voulu. Ils ont pris plus de rebonds, rentré plus de shoots. Paris a été meilleur et mérite sa victoire. »

Pourtant, l’ASVEL a réagi au retour des vestiaires, revenant jusqu’à -3 (67-64, 30e minute). « On savait qu’ils allaient rebondir », avance T.J. Shorts. « On les connait tellement bien. On a perdu notre concentration, ils ont réussi à aller souvent sur la ligne des lancers-francs et ça a quelque peu tué notre momentum. » Sauf que Paris a finalement su retrouver son agressivité caractéristique et a annihilé le come-back villeurbannais par un 10-0 (79-66, 33e minute). « C’est chouette d’avoir pu sortir du trou », savoure le MVP. « Parfois, nous n’y sommes pas arrivés cette saison. C’est un match solide de notre part. »

Le leader à l’horizon

Comptablement, Paris signe aussi une excellente opération. Étant donné que le Panathinaïkos s’est incliné à Milan (75-87), face à un Zach LeDay exceptionnel (39 d’évaluation), les coéquipiers de Tyson Ward (16 points à 5/10 et 7 rebonds) sont de nouveau assurés d’intégrer le Top 4 à l’issue de la journée (14v-9d). Si Monaco s’incline vendredi face au Real Madrid, ils seraient même de retour sur le podium, derrière le Fenerbahçe et le leader Olympiakos, attendu la semaine prochaine à l’Adidas Arena…