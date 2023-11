Nanterre élimine Limoges avec un Juhann Begarin record

Coupe de France - Dans un 1/16e de finale où les deux équipes ont fait quelque peu tourner leur effectif, Nanterre a pris le meilleur sur Limoges (87-81) avec un Juhann Begarin record (34 points).

Pour ce choc des 1/16e de finale de la Coupe de France, Nanterre l’a emporté face à Limoges ce mercredi soir au palais des sports Maurice-Thorez (87-81). Et visiblement, Juhann Begarin a décidé de faire de la Coupe de France son jardin cette saison. Après une performance déjà remarquée contre Rouen lors du tour précédent (20 points et 11 rebonds), l’arrière nanterrien a fait encore mieux face au CSP : 34 points à 12/18 aux tirs et 4 rebonds. Il s’agit tout simplement de son record de points en carrière, effaçant des tablettes ses 29 points lors de la saison 2021-2022 avec Paris lors d’une rencontre face à… Nanterre.

MVP ce soir, @BegarinJuhann ! Une énergie incroyable et un record en carrière avec 34pts.⚡️🏆🇫🇷 pic.twitter.com/J0lmom6h7W — Nanterre 92 (@Nanterre92) November 22, 2023

Outre la performance de son arrière, Nanterre 92 s’est également imposé en dominant dans la peinture (41 rebonds, dont 17 offensifs, contre 38, dont 11 offensifs pour Limoges) et en convertissant quasi systématiquement chaque perte de balle limougeaude (15 ballons perdus et 26 points convertis par les Franciliens). Les Limougeauds ont notamment craqué en fin de 3e quart-temps, encaissant un 15-2 (65-55, 30′). Dans l’ultime période, l’équipe de Nanterre, coachée par l’assistant Philippe Da Silva en Coupe de France, a toujours su garder un matelas d’une dizaine de points d’avance pour finalement s’imposer (87-81).

