Un autre vainqueur de la soirée, sans même jouer : Le Mans est assuré d’être en playoffs !

Le classement final de la Betclic Élite commence peu à peu à se dessiner. Si quelques places peuvent encore bouger lors de la dernière journée, les qualifiés pour les playoffs, le play-in et les relégués sont quasiment tous connus. Dans la première catégorie, on compte un dernier membre : Le Mans Sarthe Basket. Les hommes de Guillaume Vizade ont obtenu leur ticket pour les playoffs sans même jouer de match ce samedi soir. Les défaites de Nancy et de Chalon ce soir empêchent en effet ces derniers de rejoindre le Top 6. Et les Manceaux ont l’avantage des confrontations sur le seul club potentiellement encore en lice, Dijon (qui compte un match de retard). C’est donc officiel et le club l’a annoncé sur ses réseaux : Le Mans sera bien en playoffs cette saison ! Ils rejoignent donc Paris, Monaco, l’ASVEL, Cholet et Bourg. Les deux autres candidats seront déterminés par le play-in.

Retour en playoffs

Le club n’est cependant pas exempté de cette 29e journée et recevra lundi à Antarès l’ASVEL, pour une soirée qui peut être encore plus festive en cas de victoire. Même si Trevor Hudgins et TaShawn Thomas (remplacé par Wes Dreamer) seront toujours absents, cela n’a pas empêché le club sarthois de remporter la dernière victoire à Saint-Quentin (89-91). Les objectifs de début de saison sont probablement déjà remplis. Déjà champion de la Leaders Cup et finaliste de la Coupe de France va avoir l’occasion de disputer de nouvelles phases finales : celles du championnat. Aujourd’hui sixièmes, ils peuvent même encore doubler Bourg, cinquième, qui n’a qu’une victoire d’avance. Dans tous les cas, le MSB devra regarder devant pour découvrir quel sera son futur adversaire au premier tour des playoffs. Le Top 4 étant verrouillé, ils affronteront soit le 3e soit le 4e.

Cette saison est en tout cas déjà un grand succès pour Guillaume Vizade, coach rookie dans l’élite après une carrière dans les divisions inférieures, à Clermont puis Vichy. Celui qui a aussi fait ses armes avec les équipes de France de jeunes a tout de suite pu installer son identité de jeu. Et les joueurs ont suivi. Il ramène en tout cas Le Mans en playoffs après une saison 2023/24 terminée en 11e position. Et comment le montrer leurs victoires cette saison contre Monaco, Paris ou Cholet, ils ont les armes pour être un poil à gratter de ces cadors.